Stiri pe aceeasi tema

- Ea a spus ca a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader despre aceasta ordonanta. ”Toti oamenii care au suferit au dreptul sa aiba acest proces corect. Ceea ce este trist e ca multi oameni au facut puscarie, si-au distrus familiile, sanatatea. (...) Trebuie sa dam si acestor oameni o sansa“,…

- Intregul cabinet Dancila a fost prezent, zilele acestea, la Bruxelles, unde a avut loc o ședința comuna a Guvernului și Comisiei Europene, in cadrul careia Romania și-a prezentat prioritațile pentru viitorul mandat la conducerea Consiliului UE. Au mai ramas doar cateva zile pana cand Romania va prelua,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri seara ca Guvernul nu are "nicio problema" din punctul de vedere al majoritatii parlamentare, sustinand ca opozitia ar trebui sa aiba "mai multa responsabilitate". "Am incercat sa am o abordare cat mai neutra, pentru ca de fiecare data am avut acest…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la "Sinteza zilei", ca in timpul reuniunii comune a Guvernului Romaniei si a Comisiei Europene la care a luat parte la Bruxelles a incercat sa aiba o abordare...

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri, la Bruxelles, intr-o declaratie comuna cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca la Bucuresti nu exista ”probleme cu majoritatea parlamentara” si ca nu are nicio emotie cu privire la motiunea de cenzura anuntata de Opozitie.

- Premierul Viorica Dancila incepe, marti, o vizita de lucru de doua zile la Bruxelles. Discutiile de la Comisia Europeana au loc in contextul preluarii de catre Romania, incepand cu 1 ianuarie 2019, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Prim-ministrul va participa la reuniunea comuna a Guvernului…

- Premierul Viorica Dancila, insoțita de cabinetul de miniștri, efectueaza, in perioada 4-5 decembrie 2018, o vizita de lucru la Bruxelles, pentru a participa la reuniunea comuna a Guvernului Romaniei și a Comisiei Europene, potrivit Hotnews. Vizita are loc in contextul preluarii de catre Romania, incepand…

- Romania a intrat in linia dreapta a preluarii președinției Consiliului UE. Oficialii europeni iau drumul Bucureștiului, unul dupa altul, intr-un ritual instituționalizat, condimentat, de aceasta data, cu emoții privind titulara mandatului de șase luni, incepand de la 1 ianuarie. In aceste zile, comisarul…