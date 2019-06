Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Finantelor Gheorghe Ialomitianu si-a anuntat, luni, demisia din PNL. "Astazi am decis sa imi dau demisia din PNL Brasov. Multumesc fostilor colegi din acest partid pentru buna colaborare", a scris Ialomitianu, luni, pe pagina sa de Facebook. El a fost ministru…

- Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a spus miercuri, la Parlament, cu privire la remanierea Guvernului, ca mereu „este loc de mai bine”.„Este loc de mai bine, sunt convins”, a spus Teodorovici. Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, ca in luna iulie va face o evaluare…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca nu are de ce sa isi depuna demisia, precizand ca are in spate romanii care si-au pus increderea in acest Guvern. "Nu am de ce, am in spatele meu atatia romani care si-au pus increderea in acest Guvern. Categoric, au incredere in…

- "Este normal sa avem un Comitet Executiv in care sa vorbim si despre realizarile programului de guvernare, despre modul in care s-a raportat Executivul la aceasta foaie de parcurs si obiectivele din programul de guvernare, sa vorbim despre ceea ce vom face cu cele trei portofolii: remaniere sau restructurare.…

- Cancelarul german Angela Merkel a infirmat marti speculatiile ca ar putea demisiona inaintea sa-si incheie in 2021 cel de-al patrulea mandat de sefa a executivului, despre care a promis anterior ca va fi si ultimul, transmite agentia dpa, potrivit Agerpres. Reactia ei survine in urma unor relatari…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, prezenta sambata la Drobeta Turnu Severin a declarat ca nu este de acord cu restructurarea Guvernului susținuta de Liviu Dragnea. Intrebata ce parere are despre controversata restructurare a Guvernului, susținuta de Liviu Dragnea, Andronescu a raspuns ca nu…

- Liderul ALDE (Partidul Alianța Liberalilor și Democraților), Calin Popescu-Tariceanu, l-a laudat azi ”Sinteza Zilei” pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, despre care a afirmat ca a facut mai multe lucruri in Justiție decat mulți dintre predecesorii sai, cum ar fi cum ar fi revocarile Laurei Codruța…

- Premierul Viorica Dancila se afla la momentul transmiterii acestei știri in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament. Intalnirea are loc inainte de ședința CEx, programata la ora 12.00. Premierul le-a spus jurnaliștilor ca va face declarații dupa ședința Comitetului Executiv, nedorind sa comenteze…