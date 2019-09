Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis i-a transmis premierului Viorica Dancila ca este impresios necesar sa mearga in Parlament pentru a cere un vot pentru restructurarea Guvernului. In replica, Dancila a spus ca nu se teme sa mearga la votul din Parlament.Citește și: Moțiunea de cenzura, runda 2 de…

- Lideri centrali ai PSD spun ca se contureaza in partid decizia ca premierul Viorica Dancila sa vina in Parlament cu un Guvern restructurat inainte ca opoziția sa depuna moțiunea de cenzura. In PSD se discuta, la ora transmiterii acestei știri, despre un vot pe restructurare saptamana viitoare. Marțea…

- Președintele Iohannis respinge miniștrii interimari propuși de premier dupa plecarea ALDE de la guvernare și o trimite de Viorica Dancila sa-și legitimeze Guvernul prin votul Parlamentului. Anunțul șefului statului vine dupa ce miercuri Viorica Dancila a anunțat ca sesizeaza Curtea Constituționala…

- Augustin Zegrean, fostul președinte CCR, a explicat, la B1 TV, pașii pe care ar putea sa-i urmeze PSD, dupa ieșirea ALDE de la guvernare."Acum suntem in situația care este reglementata de articolul 85 din Constituție, aceea de remaniere guvernamentala pentru ca au plecat o parte din miniștrii…

- PSD ar trebui sa se gandeasca serios sa treaca in opoziție, spune Dumitru Buzatu, influentul lider de la Vaslui. Spre deosebire de Viorica Dancila, acesta nu crede ca partidul mai poate gasi sprijin in Parlament, ca sa aiba o majoritate. Iar cu un guvern minoritar va fi foarte greu de rezistat. „Una…

- „In cazul ruperii unei alianțe majoritare, nu e numaidecat de preferat un Guvern minoritar, ci dimpotriva, aceia care rup alianța, impreuna cu alte forțe politice capabile, sa preia Executivul respectiv și evident, vom vedea cum va funcționa (...). Daca vrem sa aratam a cui este responsabilitatea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Palatul Cotroceni, ca asteapta ca premierul Viorica Dancila sa vina cu propunerile de remaniere si si-a exprimat parerea ca ministrii de Interne si de Externe ar trebui sa fie schimbati. "Sunt foarte nemultumit de cum actioneaza PSD. Nu ascund acest…

- Social-democrații au incheiat procesul de vot pentru alegerea președintelui, președintelui executiv și a secretarului general al partidului, dupa aproximativ o ora. Urmeaza numararea voturilor delegaților.Votul a fost unul secret, iar cei 3.961 de delegații voteaza pe trei buletine de vot.…