- Premierul Viorica Dancila spune ca nu a fost sponsor al Partidului Social Democrat, precizand ca a cotizat la partid dupa ce a devenit europarlamentar. Intrebata duminica, la Antena 3, daca a fost sponsor principal al PSD, Viorica Dancila a declarat: "Nu as spune ca am fost sponsor. (...)…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica seara, ca este "exagerat de fidela" Partidului Social Democrat, precizand ca pune in aplicare programul de guvernare facut de PSD si de liderul partidului, Liviu Dragnea. Intrebata, la Antena 3, daca este adevarat ca este "exagerat de fidela"…

- Prezența Irinei Tanase, iubita cu 30 de ani mai tanara a lui Liviu Dragnea la Congresul PSD, a surprins pe toata lumea. Mai ales ca Tanase nu are funcție in PSD și a fost și plasata in primul rand, la Sala Palatului, intre Carmnen Dan și Gabriela Firea.Jurnalistul Cornel Nistorescu l-a atacat…

- Premierul Viorica Dancila a spus, duminica, intr-o emisiune la Antena 3, raspunzand unei intrebari, ca, daca i s-ar propune, i-ar fi nasa de cununie liderului PSD, Liviu Dragnea, cu iubita acestuia, care este ”o fata deosebita”

- De 1 martie, la București, au avut loc doua evenimente foarte importante pentru PSD. 1. Premierul Viorica Dancila a invitat toate doamnele din partid la o petrecere de 1 martie. 2. Ședința foto a europarlamentarului Gabriela Zoana. Cu Zoana au vrut sa se pozeze premierul Viorica Dancila, președintele…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica, solicitata sa comenteze o eventuala candidatura a liderului PSD Liviu Dragnea, la presedintia Romaniei, ca este prematura o astfel de discutie, precizand insa ca „intodeauna presedintele partidului a candidat la presedintia Romaniei”. „In ceea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, la Romania TV, intrebata despre o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale a liderului PSD, Liviu Dragnea, ca este prematura discutia, dar ca "intotdeauna presedintele partidului a candidat la Presedintia Romaniei".

- Avocata lui Liviu Dragnea, Maria Vasii, a avut o ieșire surprinzatoare astazi la Antena3. Aceasta i-a reproșat lui Tudorel Toader ca „a incercat sa fie in doua tabere” și il someaza „sa ia atitudine”.Lovitura DURA pentru Daniel Constantin: A pierdut definitiv procesul cu ANAF. Ce risca deputatul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ieri ca reformarea administratiei este unul dintre principalele trei obiective ale mandatului sau, alaturi de infrastructura si cresterea veniturilor populatiei, anunta Agerpres. Intr-un discurs la Asociatia Comunelor, Viorica Dancila l-a laudat pe Livu Dragnea pentru…

- Premierul Viorica Dancila iși completeaza echipa de guvernare, dar trebuie remarcat ca oamenii numiți in funcții au legaturi stranse cu Liviu Dragnea. Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut din nou, joi seara, ca nu a discutat cu ambasadorul SUA, Hans Klemm, despre legile Justitiei, asa cum a transmis ambasada, spunand ca a fost o „abordare foarte scurta“ despre justitie si ca ea s-a aratat ingrijorata, in contextul aparitiei inregistrarilor de la…

- Premierul Viorica Dancila pare sa fie in contradicție cu Liviu Dragnea pe tema schimbarilor secretarilor de stat! In timp ce Dancila a declarat, dupa CEX al PSD, ca nu s-a vorbit despre schimbari punctuale in randul celor aflati in functii, Liviu Dragnea o contrazice și precizeaza ca vor fi schimbați…

- Premierul Viorica Dancila a oferit o reacție dura, in urma inregistrarilor prezentate de fostul deputat Vlad Cosma, duminica seara, la Antena 3.Citește și: Liviu Dragnea, prima reactie la inregistrarile lui Cosma: Avem elementele clare de politie politica "E ingrijorator pentru fiecare…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a vorbit, la „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre informațiile care au aparut in presa, potrivit carora ar putea fi eliminat de la varful partidului. „Mie mi-a fost frica in viața mea o singura data, acum 28 de ani și doua…

- Premierul Viorica Dancila a facut noi precizari despre Formularul 600. A declarat ca, Ministerul Finantelor Publice urmeaza sa gaseasca o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. „Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul Comitet…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, aceasta decizie venind dupa ce premierul Viorica Dancila si ministrii au renuntat la protectia ofiterilor SPP. Al doilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu, a decis sa renunte la protectia SPP.…

- Mihaiela Iorga Moraru, procurorul care a instrumentat dosarului Microsoft, sustine ca nu are ce sa isi reproseze privind activitatea in aceasta cauza, mentionand ca si-a facut treaba. Precizarea, dupa clasarea acuzatiilor in privinta mai multor fosti ministri, ca urmare a prescriptiei.ULTIMA…

- "Da - am transmis in scris catre SPP, faptul ca renunt la serviciul de protectie si paza", a precizat Tudorel Toader, potrivit Mediafax. Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de guvern, ca a transmis inca de luni seara ca nu vrea sa beneficieze de protectia…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca saluta decizia premierului si a membrilor Cabinetului de a renunta la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). El a spus ca nu a fost o decizie politica, și ca el, personal, a renunțat la protecția SPP și merge cu mașina partidului.…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni marți, la ora 10.00, cu comisiarul european Corina Crețu pentru a discuta tematica fondurilor europene. Va fi prima intalnire oficiala pe care noul premier o are de la depunerea juramantului, informeaza Antena3.Aflata in vizita la Bucuresti, Corina Cretu…

- Membrii PSD nu mai doresc scandal, pentru ca social-democratii au o misiune importanta, iar cine nu întelege asta "ramâne de caruta partidului", a declarat luni seara, la Antena 3, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Întrebat daca…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are in acest moment o intalnire cu liderul PSD, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Potrivit Romania TV, seful social-democratilor l-a chemat pe Misa la o ultima discutie inaintea audierea acestuia in Senat.Citeste si: Un fost ministru…

- Deputatul Victor Ponta si-a anuntat, duminica, decizia de a vota in Parlament ‘impotriva’ investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila. „Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (…), acum voi vota ‘impotriva’ cu toata convingerea”, a declarat Ponta la Antena 3. Potrivit…

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3. Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai mult ore, în biroul sau, cu șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cu Varujan Vosganian și cu Darius…

- Sociologul a spus ca Marcel Ciolacu, vicepremierul care a demisionat din Guvern impreuna cu Mihai Tudose, este "un bagator de seama". [citeste si] "Mihai Tudose pleaca cu Marcel Ciolacu. Acesta din urma a avut un portofoliu de excepție - acela de bagator de seama pe langa premier.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni seara, dupa ce CExN i-a restras sprijinul politic premierului Tudose, fapt ce a dus la demisia acestuia, ca reprosurile aduse au vizat starea conflictuala existenta intre partid si Guvern si ultimele aparitiile tv ale acestuia, care „nu trebuiau sa fie”.

- Sociologul Marius Pieleanu, proprietarul Avangarde, susține ca premierul Mihai Tudose ar trebui sa-și dea demisia. Intr-o declarație la Antena 3, duminica seara, Pieleanu a explicat și motivele solicitarii sale.„Domnul Tudose ar trebui sa plece, pentru ultimele declarații care au pus Romania…

- Gabriela Firea susține ca Liviu Dragnea a numit doi premieri fara sa consulte partidul. Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3: ”Chiar așa s-a intamplat. Eu ma intreb cum a putut sa conduca partidul la victorie cand, in mod evident, Liviu Dragnea nu are oameni in jurul lui.…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat ca în cadrul CExN este vorba despre o miza mare. Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramâne premier, ori Carmen Dan ramâne la MAI și atunci Mihai Tudose nu mai este premier”. ”Ori…

- „Dorinta este sa castigam! Din sondaje, la noi, cel mai bine in partid sta doamna primar Firea. Daca ne luam dupa ultimul sondaj, doamna Firea sta mai bine decat toate personalitatile, chiar si peste Iohannis. Mergem cu doamna Firea, din punctul meu de vedere”, a declarat presedintele PSD Gorj la Infinit…

- Este zi de foc la sediul Directiei Nationale Anticoruptie! Avocatul lui Liviu Dragnea, Maria Vasii este asteptata astazi la DNA pentru a studia dosarul Tel Drum, anunta Antena 3. Asta dupa ce Directia Nationala Anticoruptie i-a aprobat, recent, cererea liderului PSD de a verifice documentele pe…

- Tudose: Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se intample in acest mandat. "Impozitul…

- Bat clopotele de nunta in PSD! Șeful partidului se așeaza, din nou, la casa lui. Liviu Dragnea, un susținator al familiei tradiționale, a vorbit, miercuri seara, la Antena 3, despre casnicie, afirmand ca in 2018 ar putea face pasul cel mare. „Fata blonda”, așa cum ii place lui Dragnea sa-și alinte iubita,…

- "Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran si are aceleasi drepturi pe care le avem si noi. In Israel ambasadele sunt in Tel Aviv, ambasadorii si personalul, institutiile centrale ale statului israelian sunt in Ierusalim. In…