Stiri pe aceeasi tema

- "Nu mi-a raspuns domnul presedinte. Stiti foarte bine, conform Codului administrativ, are la dispozitie 10 zile in care poate sa dea un raspuns. Eu sper ca acest raspuns sa fie pozitiv, pentru ca am venit cu o echipa de oameni competenti, oameni care au mai fost ministri, deci nu vad de ce domnul…

- 'Nu mi-a raspuns domnul presedinte. Stiti foarte bine, conform Codului administrativ, are la dispozitie 10 zile in care poate sa dea un raspuns. Eu sper ca acest raspuns sa fie pozitiv, pentru ca am venit cu o echipa de oameni competenti, oameni care au mai fost ministri, deci nu vad de ce domnul…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca in CEX-ul PSD, de la inceputul saptamanii viitoare, se va discuta despre remanierea unor miniștrii. Dancila a precizat ca va avea discuții cu președintele Klaus Iohannis pentru a-i prezenta noii miniștrii, ceea ce inseamna ca premierul va prefera sa discute…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis a contribuit foarte putin la Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, afirmand ca l-ar lasa corigent pentru acest lucru. Ea a fost intrebata duminica seara, la postul Antena 3, care a fost contributia presedintelui Iohannis…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, dupa sedinta coalitiei de guvernare, ca va avea din nou o discutie cu presedintele Klaus Iohannis in legatura cu ministrii propusi pentru trei portofolii -...

- Premierul Viorica Dancila a explicat ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis despre propunerile de miniștrii, iar acesta i-a dat asigurari ca in scurt timp va veni cu o decizie finala.”Am discutat cu domnul președinte despre fiecare propunere, am spus de ce am facut aceste propuneri,…

- Premierul Viorica Dancila a precizat miercuri ca inca nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis despre ministrii propusi, motivand ca asteapta ca acestia sa isi depuna documentele necesare. "Nu am vorbit inca cu domnul presedinte, pentru ca i-am chemat pe toti cei care au fost propusi…

- Premierul Viorica Dancila și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, discuta la aceasta ora cu Liviu Dragnea în biroul acestuia de la Parlament, susțin surse social-democrate pentru Hotnews.ro. Întâlnirea are loc în contextul în care se așteapta o decizie a președintelui…