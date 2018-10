Stiri pe aceeasi tema

- Romania este un stat cu o societate proeuropeana, iar viitorul UE este o tema de interes national, a afirmat marti prim-ministrul Viorica Dancila. "Romania poate indeplini un rol european pe masura ponderii si potentialului nostru real in Uniune. Este vorba de participarea la un proces…

- Ignorarea invitației președintelui, ”un precedent periculos” Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis considera ca premierul Viorica Dancila a ignorat invitatia la dialog pe tema rectificarii bugetare, ceea ce evidentiaza un precedent periculos…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a facut joi, la inceputul ședinței de Guvern, un apel catre toti ministrii, sa evite “spirala conflictului” creata de cei care vor sa dobandeasca puterea “prin mijloace nedemocratice”. Șeful Executivului a declarat la inceputul ședinței ca a vazut ”un asalt impotriva unor…

- Inainte de a face orice referire la proiectele aflate pe agenda sedintei de lucru a Guvernului, prima din ultimele trei saptamani, Viorica Dancila a dus in discutie incidentele de la mitingul din Piata Victoriei, din 10 august, dar si atacurile la adresa Jandarmeriei. Este, practic, o prima reactie…

- Prima apariție a lui Dancila, dupa protestele din 10 august. Premierul Romaniei a deschis ședința de Guvern cu o reacție la protestele violente din 10 august.”Am vazut un asalt asupra instituțiilor statului. O instituție poate fi acuzata doar in baza unor probe”, a declarat Viorica Dancila, la inceputul…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca scrisoarea trimisa de premierul Viorica Dancila catre institutiile europene are rolul de a dezinforma si a decredibiliza statul roman, iar prim-ministrul este complice la „ modul diabolic in are a fost reprimat” protestul Diasporei.

- „Violenta legitima a statului in folosul unui condamnat” este tema unui nou protest care se anunta pentru luni seara in Sibiu. De data aceasta, sibienii sunt asteptati in Piata Mare din centrul orasului, acolo unde astazi nu este programat niciun eveniment cultural.

- Klaus Iohannis precizeaza ca Parlamentul i-a transmis spre promulgare acest act normativ pe data de 11 iulie. Seful statului mentioneaza ca legea modifica si completeaza o serie de prevederi constituind cadrul general de organizare si functionare a Curtii de Conturi, respectiv cadrul general…