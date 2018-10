Dancila spune ca Erdogan a asigurat-o ca investitorii turci vor construi un spital regional la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- "Am incheiat recent vizita in Turcia, Emiratele Arabe Unite si Kuweit, state in care am avut intrevederi politico-diplomatice la nivel inalt si intalniri cu asociatiile oamenilor de afaceri. A fost o misiune cu caracter preponderent economic, din care ne-am intors cu rezultate concrete, benefice…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, ca presedintele Turciei si-a prezentat interesul pentru a construi un spital regional la Constanta, în parteneriat public-privat, iar o companie din Emiratele Arabe Unite vrea sa investeasca în România în parcuri…

- 'In primul rand ne-am intalnit cu prim-ministrul, cu care am discutat despre posibilitatea de cooperare si investitii in Romania si aici au fost prezentate proiectele lansate de Guvern in parteneriat public-privat. Am discutat de asemenea de o buna cooperare dintre ministere', a precizat Dancila…

- Un spital regional cu 1.000 de paturi ar urma sa fie construit la Constanta, in baza unui parteneriat public-privat, avand ca parteneri investitori din Turcia, a anuntat, miercuri seara, premierul Viorica Dancila. Sefa Executivului a declarat, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca investitia…

- Premierul Viorica Dancila se afla zilele acestea in Turcia, intr-o vizita oficiala. Luni a fost intampinata de vicepreședintele turc, Fuat Oktay, iar apoi a mers la Complexul Prezidențial din Ankara pentru a se intalni cu la președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

- Premierul Viorica Dancila va avea, luni, in cursul vizitei pe care o efectueaza in Turcia, o intrevedere tete-a-tete, la Palatul Prezidential, cu presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, urmata de participarea la semnarea unor documente bilaterale si la declaratii comune. Potrivit Guvernului,…

- La iesirea din Parchet, Marian Raduna a declarat ca s-a intalnit in Piata Victoriei, pe 10 august, cu noul sef al Jandarmeriei Romane, Ionut Catalin Sindile, care i-a spus ca interventia in forta a fost determinata de faptul ca femeia jandarm atacata de un grup de protestatari "era in paralizie".…