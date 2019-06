Dăncilă: Spun pentru prima dată asta! Voi fi neiertătoare "Exista un domeniu in care sunt mari asteptari: infrastructura. Saptamana ceasta am deja hotararea de Guvern pe masa. Voi infiinta un departament pentru infrastructura, in care vom lua zece proiecte importante. Pentru fiecare va fi desemnata o persoana, astfel incat s avedem saptamanal ce se intampla cu aceasta investitie majora", a spus Viorica Dancila. "Am spus la Congres ca vreau sa facem autostrada cap-coada. Sa o luam de la inceput si pana la sfarsit. Maine am o intalnire cu ministrul Transporturilor, sa vedem unde suntem cel mai avansati. Ceea ce spun acum este pentru prima data:… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu putem vorbi despre oameni care au fost apropiați de Liviu Dragnea și oameni care au fost mai puțin apropiați, ca și primul-ministru a fost apropiat de Liviu Dragnea, doar a fost propunerea lui de prim-ministru. Sunt oameni in Guvern care au fost apropiați de Liviu Dragnea, sunt oameni in partid,…

- Voi inființa un departament de infrastructura la Guvern care sa monitorizeze saptamanal progresele facute in construcția de autostrazi - a spus luni seara premierul Viorica Dancila, in emisiunea Romania 9, la TVR.

- "Categoric ca trebuie sa avem schimbari. Va dati seama ca trecem in opozitie, daca aceasta motiune de cenzura trece. Nu am facut scenarii. Incercati sa sugerati faptul ca daca va trece motiunea premierul va pierde la Congres. Daca am spus ca o sa candidez, o sa candidez si intr-o varianta si in cealalta.…

- Lupta pentru drumul Campu lui Neag – Herculane reincepe. Activiștii de mediu de la Agent Green nu sunt de acord cu declarațiile premierului Viorica Dancila, potrivit caruia, lucrarile la drumul spre Hercunale vor fi reluate. “Lupta reincepe. Premierul Dancila a redeschis planul pentru cea…

- Viorica Dancila pregatește operațiunea de „curațenie” in Guvern. Consilierul premierului Anca Alexandrescu are zilele numarate, conform dezvaluirilor ziarului Național.„La un anumit nivel al sistemului, Anca Alexandrescu este data ca si plecata de la Guvern, astfel ca este foarte posibil sa…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a facut, joi seara, declaratii la Ministerul Justitiei. Toader a anuntat ca merge la Guvern si va prezenta demisia din functia de ministru al justitiei, urmand ca premierul Viorica Dancila sa ia o decizie. “Voi merge la Guvuvern și o sa am o alta intrevedere cu doamna…

- Ian Pearson, CEO-ul Ford Romania, a explicat ca a avut discuții cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc și premierul Viorica Dancila, iar aceștia l-au inștiințat ca sunt intarzieri la construcția drumului expres Craiova-Pitești. Pearson a spus ca așteapta de la Guvern un plan cu grafice foarte clare…

- Premierul Viorica Dancila a participat la ceremonia de semnare a 3 contracte pentru realizarea de proiecte de investiții in infrastructura, impreuna cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Este vorba despre contractele pentru realizarea primului tronson al autostrazii Pitești – Sibiu, cel pentru…