Dăncilă: Sistem unitar de reglementare a activităţilor de transport alternativ "Vom discuta astazi in Guvern, in prima lectura, solutia legislativa pentru organizarea si functionarea activitatii de servicii alternative de transport, dupa un complex proces de consultare publica cu toti cei interesati si parcurgerea etapelor legale si procedurale. Pentru prima data, reglementam acest tip de transport de persoane, care functioneaza prin intermediul unor platforme digitale si la care apeleaza tot mai multi cetateni. Solutia pe care o avem in vedere va asigura transportul pasagerilor in conditii de siguranta si accesul acestora la cat mai multe optiuni, astfel incat incurajarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Proiectul de Ordonanța de Urgență privind reglementarea platformelor de ridesharing va intra joi in prima lectura in ședința de Guvern, urmand ca, dupa ce primește avizul din partea Consiliului Economic si Social (CES) sa fie adoptat, a anuntat, miercuri, ministrul Transporturilor, conform Mediafax.

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat miercuri ca Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru reglementarea aplicatiilor Uber, Bolt si Clever, va fi in prima lectura in sedinta de Guvern de joi. Ministrul a mai spus ca dupa primirea avizului din partea Consiliului Economic si Social (CES), proiectul…

Proiectul de Ordonanta de Urgenta privind reglementarea activitatii platformelor de ridesharing va fi in prima lectura in sedinta de Guvern de joi, 20 iunie, iar dupa primirea avizului din partea Consiliului Economic si Social (CES) va intra pentru adoptare in sedinta de saptamana viitoare, a anuntat,…

