- Teodor Melescanu a explicat, la Digi24, ca motiunea de cenzura va arata care este echilibrul fortelor politice in Parlament.''Decizia CCR nu se discuta, ci se aplica. Este obligatorie. Din acest punct de vedere s-au clarificat anumite aspecte, dar a ramas problema de baza referitoare la…

- Viorica Dancila a fost intrebata de catre Mihai Gadea daca, din informatiile pe care le are, de la presedintii Camerelor, de la sefii de grupuri parlamentare, daca opozitia are voturile necesare pentru ca motiunea de cenzura sa treaca. "Nu! Eu cred ca motiunea nu va trece", a raspuns Viorica…

- ​PNL ia în calcul sa depuna moțiunea de cenzura în jurul datei de 23 septembrie, urmând ca saptamâna viitoare sa aiba o noua runda de discuții cu Pro România și ALDE. Dupa negocierile de pâna acum, pentru faza a doua partidele lui Tariceanu și Ponta așteapta de la…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca o amanare a depunerii motiunii de cenzura ar putea determina o reorientare a fortelor pro si contra din Parlament. "Astazi, e prima data din 2017 cand o motiune de cenzura poate sa treaca fara nicio problema. Eu cred ca cei care au anuntat deja…

- Premierul Viorica Dancila nu crede ca o moțiune de cenzura va trece de votul Parlamentului, spunand ca in Legislativ sunt "oameni de buna credința" care vad ca nu exista alta alternativa. Aceasta a spus ca in cazul in care Guvernul va cadea, PSD se va "bate" din opoziție, relateaza Mediafax.

- "Nu o sa plecam de la guvernare. Unii, care ne dau acum lecții, și-au dat demisia la prima adiere de vant. Eu nu o sa-mi dau demisia. Daca in Parlamentul Romaniei se va depune moțiune și aceasta moțiune va trece, cu toate ca eu nu cred, atunci este normal sa respecți votul din Parlamentul Romaniei.…

- Presedintele social-democratilor, Viorica Dancila, a anuntat, luni, ca PSD il sustine pe Mugur Isarescu pentru functia de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei. "Este important si bineinteles guvernatorul, dar si modul in care s-a lucrat de aceasta data, in functie de ponderea in Parlament a fiecarui…

