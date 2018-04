Dancila si Vasilescu, asteptate marti la Cotroceni

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala.Intalnirea va avea loc maine, iar discutia vizeaza efectele aplicarii legislatiei privind salarizarea bugetarilor. ...

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni marti la Palatul Cotroceni cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta Administratia Prezidentiala. Discutia vizeaza efectele aplicarii legislatiei privind salarizarea bugetarilor. AGERPRES/(AS - autor: Florentina…

- Președintele Iohannis urmeaza sa se intalneasca cu premierul Dancila și ministrul Muncii. Presedintele Klaus Iohannis se intalneste marti cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, titreaza News.ro. Intalnirea este programata la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. Anuntul a…

- Intalnirea de la Palatul Victoria pe tema descentralizarii la care au participat premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, Liviu Dragnea, si mai multi ministri de linie a luat sfarsit joi seara, dupa mai bine de trei ore de discutii.La sediul Guvernului au fost prezenti, printre altii,…

- „Din nefericire, saptamana trecuta, 5 cetațeni romani și-au pierdut viața intr-o explozie la o uzina chimica. (...) Guvernul va aproba in cadrul ședinței un ajutor de urgența, in suma totala de 225.000 lei pentru sprijinirea familiilor cetațenilor romani afectați de explozie”, a anunțat, la inceputul…

- Al doilea om in stat vede cu ochi buni demersul facut de catre sefa Guvernului, in privinta asa-numitei “liste negre”. “Am felicitat-o (pe Viorica Dancila-n.n) pentru scrisoarea pe care a trimis-o presedintelui Comisiei Europene ieri (miercuri-n.n), in legatura cu ‘lista neagra’ intocmita de functionarii…

- La o zi, practic, de cand Organizatia PSD Bucuresti-Ilfov anuntase ca o sprijina pe Viorica Dancila pentru functia pe care o ocupa la aceasta ora Niculae Badalau, Liviu Dragnea a spus cu subiect si predicat ca o sustine pe social-democrata aflata in fruntea Guvernului cand vine vorba de functia de presedinte…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, luni, la o intalnire cu reprezentantii asociatiilor de sprijin pentru pacientii cu boli rare si pentru copiii cu sindrom Down, ca doreste ca autoritatile sa cunoasca "in profunzime" problemele pe care le intampina aceste persoane. Potrivit unui…

- Statul roman vrea sa restituie integral donatiile facute pentru „Cumintenia Pamantului” pana pe 31 decembrie 2018, iar proiectul de hotarare semnat de prim-ministrul Viorica Dancila se afla in dezbatere publica pana pe 10 martie, potrivit site-ului cultura.ro.Sumele de bani colectate potrivit…

- "Am vorbit cu asociatiile pentru autism, am vazut problemele pe care le intampina. In urmatoarea perioada voi avea intalniri si cu alte asociatii, ma refer la copiii cu sindrom Down, la bolile rare, la nevazatori, astfel incat dupa ce am ascultat toate problemele referitoare la fiecare aspect sa…

- „Pot confirma ca problema domniei legii și a luptei impotriva corupției a fost adusa in discuție in cadrul intalnirii de catre Donald Tusk”, a declarat pentru Digi24 , Preben Aamann, purtatorul de cuvant al președintelui Consiliului European. Intalnirea cu Donald Tusk a fost singura care nu a fost…

- Sindicaliștii din invațamant suspenda protestul de joi Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant care a pichetat, miercuri, Ministerul Muncii, nemultumit de faptul ca revolutia fiscala a afectat veniturile din educatie, a anuntat ca a decis suspendarea protestului anuntat pentru joi, in urma discutiilor…

- Chestiunea a fost mentionata si într-un comunicat al Guvernului, care arata laconic ca "o atentie deosebita a fost acordata proiectelor privind spitalele regionale" în discutia Cretu - Dancila. "Având în vedere ca, asa cum arata lucrurile în prezent,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat pentru Mediafax ca va fi prezent, marti, la ceremonia primirii magistratilor absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM), organizata la Palatul Cotroceni.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a vorbit si despre discutia purtata cu presedintele Klaus Iohannis pe scandalul izbucnit la DNA, dupa dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma."Domnul presedinte a iesit si a spus ca daca exista motive temeinice va face revocarea.Nu puteam sa-i propun…

- Actualul lider al PSD a reusit sa-i incalece nu numai pe social-democrati ci si pe seful statului. Odata ce lumea a aflat de vizita facuta presedintelui de el si Viorica Dancila, Liviu Dragnea a confirmat evenimentul si a dat cateva detalii. Din care, culmea, reiese ca seful statului face ce-i spune…

- Dupa ce seful statului facuse referire, in cadrul conferintei de presa sustinute seara trecuta, la faptul ca joi dupa-amiaza premierul si seful PSD-ului fusesera la Cotroceni, Viorica Dancila a dat, la randul sau, cateva detalii cu privire la subiectele discutate, mentionand ca ministrul Toader a iesit…

- Subiectul justitiei a fost discutat la intalnirea de luni dintre ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, si premierul Viorica Dancila, informeaza un raspuns al Ambasadei SUA la Bucuresti, la solicitarea AGERPRES. Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat, luni, cu ambasadorul…

- Dupa ce ambasadorul american in Romania a fost prezent, luni dimineata, la Palatul Victoria, pentru o prima intrevedere cu Viorica Dancila, de la momentul instalarii acesteia in fruntea Executivului, premierul a punctat cateva aspecte abordate in cadrul intalnirii de la sediul Guvernului, intre ele…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns luni dimineata la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat duminica, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm,…

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au anuntat, joi, ca a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, joi, ca a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a inaintat premierului Viorica Dancila, ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de invatamant romanesc, in…

- Protestul personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor fata de modul de calcul al drepturilor salariale va continua pana cand Ministerul Justitiei si Ministerul Muncii vor chema la discutii reprezentantii organizatiilor profesionale si sindicale reprezentative, anunta…

- Chiar daca multi au considerat importanta hotararea luata de catre membrii recent instalatului Guvern, aceea de a renunta la prezenta reprezentantilor Serviciului de Paza si Protectie (SPP), nu la fel pare sa cantareasca decizia si in ochii presedintelui. In conditiile in care de ieri incepand s-a tot…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza la cald a jurnalistului Cristian Tudor Popescu dupa ceremonia de depunere a juramantului de la Palatul Cotroceni a noului guvern Viorica Dancila.Digi24: Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a avut o prima reacție la ceremonia…

- Decretul privind numirea Guvernului condus de Viorica Dancila a fost publicat, luni, in Monitorul Oficial.Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni acest decret. Tot luni, membrii Executivului condus de Viorica Dancila au primit votul de investitura in plenul reunit al Parlamentului.…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila. Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata sa inceapa…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila, transmite News.ro . Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata…

- Seful statului a transmis cat se poate de clar ca nu e preocupat de vreo eventuala suspendare. La fel cum nu s-a temut de asa ceva nici in momentul in care a dat unda verde desemnarii lui Dancila ca viitor sef al Guvernului. “Am cantarit toate argumentele si am ajuns la concluzia ca asta este varianta…

- Discutiile privind formarea Guvernului condus de Viorica Dancila vor fi amanate pentru ca social-democratii nu au ajuns la o intelegere privind unele portofolii, a declarat, luni, presedintele PSD Tulcea, Horia Teodorescu, potrivit News.ro. Teodorescu a facut aceste declaratii dupa o intalnire cu liderul…

- Ajuns pe masa sefului statului in vederea promulgarii, actul normativ in urma caruia Monitorul Oficial ar urma sa treaca de sub autoritatea Guvernului – cum e la momentul de fata – in subordinea Camerei conduse de Liviu Dragnea face cale intoarsa. Totul dupa presedintele Iohannis a decis sa trimita…

- Tensiuni maxime pe scena politica din Romania! Demisii, demiteri, negocieri, intalniri de taina, tabere și, intr-un final, schimbarea Guvernului. Din nou! Apar insa informații noi care ar alimenta și mai mult speculațiile privind un blat intre Liviu Drganea și Klaus Iohannis, cel din urma numind rapid…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a reacționat dur dupa dce președintele Iohannis a aprobat pe Viorica Dancila in funcția de prim-ministru al Romaniei susținand ca formațiunea pe politica pe care o reprezinta va vota impotriva Guvernului condus de noul premier.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- "In privinta domnului presedinte Iohannis, dincolo de elucubratiile unora si altora, presedintele a actionat pragmatic. Majoritatea parlamentara nu s-a modificat - este aceeasi - si presedintele nu putea sa faca altceva decat sa provoace o criza politica prelungita, cu numiri de premieri de nu stiu…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. "Cântărind toate argumentele, ţinând cont de situaţia concretă din Parlament, am decis să dau PSD încă o şansă…

- Președintele Klaus Iohannis s-a întânit miercuri dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni, cu Viorica Dancila, propunerea PSD la funcția de prim-ministru, potrivit unor surse citate de Antena 3. Întâlnirea are loc dupa consultarile președintelui cu partidele politice. …

- Președintele Klaus Iohannis a finalizat consultarile cu partidele la Palatul Cotroceni, iar de la ora 17.30 va face declarații de presa.Președintele este așteptat sa spuna ce decizie a luat in privința premierului propus, Viorica Dancila.

- Consultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la ora 12.00. Primii chemati au fost liderii PSD-ALDE, delegatie condusa de liderul PSD Liviu Dragnea si secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, in lipsa presedintelui de partid. Coalitia PSD-ALDE o sustine pe…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. „Presedintele României a lua…

- Reprezentanții PSD-ALDE merg la consultari cu propunerea de desemnare a europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. PNL si USR au anuntat ca ii vor cere sefului statului gasirea unei formule pentru a duce PSD in opozitie sau declansarea alegerilor anticipate. De la ora 13.00,…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Întâlnirea dintre cei doi are loc înainte de consultarile de la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri,…

- Intalnirea are loc dupa ce Mihai Fifor a fost desemnat marti premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose. Miercuri, la ora 13,00, va avea loc prima sedinta de Guvern condusa de premierul interimar Fifor. Premierul interimar Mihai Fifor a…

- Intalnirea din biroul presedinteleui PSD de la Camera Deputatilor se desfasoara in contextul in care europarlamentarul Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea Vioricai Dancila de catre PSD pentru functia de premier a avut loc…

- Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei lui Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constituţie, "...preşedintele României va…

- La aceasta intalnire au participat șase persoane – cei mai importanți lideri ai PSD, oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea, potrivit informațiilor Digi24. Președintele PSD le-ar fi vorbit despre posibilitatea ca Tudose sa fie al doilea premier inlocuit de partid, dupa Sorin Grindeanu, in condițiile…