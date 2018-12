Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca executivul nu poate modifica nici Codul penal si nici Codul de procedura penala prin ordonanta de urgenta, asa cum a anuntat, acum cateva zile, premierul Viorica Dancila, deoarece aceste legi se dezbat in parlament. Klaus Iohannis: Asta, pur si simplu, nu se…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader, a atras atenția PSD-ului ca este nevoie de o motivare fara cusur pentru adoptarea ordonanței de urgența de modificare a codurilor penale, au declarat surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Potrivit surselor citate, Toader le-a spus spus liderilor…

- „Daca mai avea cineva vreo indoiala: OUG-urile pe justitie se decid in CEx-ul PSD, nu in sedintele de Guvern. Liviu Dragnea i-a cerut, astazi, ministrului Justitiei sa elaboreze un OUG pe Codurile Penale”, scrie Dan Barna pe contul sau de Facebook, potrivit News.ro. Liderul USR afirma ca,…

- Ordonanta va fi data doar pe articolele declarate constitutionale, nu si pentru cele 31 de articole din Codul Penal si cele 64 de articole din Codul de Procedura Penala pe care CCR le-a declarat neconstitutionale. PSD a ales aceasta cale pentru a nu mai întârzia adoptarea Codului Penal…

- O noua sedinta a Comitetului Executiv al PSD va avea loc luni, 10 decembrie, potrivit unor surse din partid. Intalnirea are loc in contextul in care cativa lideri PSD cer o pronuntare ferma in privinta unei Ordonante de Urgenta pentru amnistie si gratiere, insa atat Liviu Dragnea, cat si Viorica Dancila,…

- Liderul grupului PPE, Manfred Weber, a transmis, dupa intalnirea avuta marti cu premierul Viorica Dancila, ca este extrem de ingrijorat de situatia din Romania si ca a intrebat-o pe Dancila despre coruptie si despre independenta justitiei, el aratand ca Romania face pasi inapoi in ceea ce priveste…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri,ca nu a citit întreaga scrisoare a membrilor nemultumiti din PSD, dar din câte a înteles a reiesit ca se cere ca PSD sa se alinieze cu Iohannis, Opozitia si SPP."Din cât am citit am înteles care este cea…