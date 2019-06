Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila are astazi la ora 11.30 o intalnire de lucru cu primarul Capitalei, Gabriela Firea, si cu primarii de sectoare. La aceste discutii participa si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, anunța Realitatea Tv. Intalnirea de lucru are loc in contextul in care Gabriela…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca institutia pe care o conduce se afla in "faliment nedeclarat", alaturi de primariile de sector, fiindu-i necesar "urgent" un miliard de lei pentru a-si asigura activitatea. "Eu sunt mult mai preocupata in acest timp de faptul ca atat…

- Comitetul Director al Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) a decis in cadrul reuniunii de vineri, de la Suceava, sa solicite, pentru saptamana viitoare, o intrevedere cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in vederea gasirii de solutii pentru iesirea din…

- Sorina Pintea si-a amanat vizita programata pentru data de 13 mai la Targu-Jiu. Viorica Dancila, Eugen Teodorovici si Petre Daea vor veni si ei, tot sambata, in judet. Mihai Weber sustine ca ministrul Sanatații va vizita spitalul din Bumbești-Jiu, inchis pe vremea guvernarii Boc și redeschis…

- Noul indice care va fi utilizat de bancheri la formarea dobânzii la creditele în lei cu dobânda variabila este de 2.36%, potrivit datelor publicate de Banca Centrala. Indicele ROBOR la 3 luni a fost tot joi de 3.32%. Noua variabila, denumita tehnic Indicele de referința pentru creditele…

- Primarul general a vorbit despre detensionarea relațiilor cu liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila și cu ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Gabriela Firea spune ca nu are cum sa refuze "o astfel de atitudine" daca aceștia vor ințelege ca normalizarea relației cu Primaria Capitalei…

- Este ora prânzului și cei din presa primim invitație de la ministerul Finanțelor, ceva de genul: „Domnul ministru Eugen Teodorovici va susține declarații de presa”. E invitația pentru mâine. Am fost cazuri în care urma sa fie în aceeași zi. Mulți ajungem cu 20-30…