Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila se va întâlni, vineri dimineata, la Varna, Bulgaria, cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, ea afirmând ca una din temele de discutie urmeaza sa fie sedinta comuna de guvern, dupa ce aceasta a fost

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca sedinta comuna a guvernelor roman si israelian, care urma sa aiba loc la inceputul lunii noiembrie, va fi reprogramata, adaugand ca va avea vineri o discutie in acest sens, la Varna, cu omologul sau Benjamin Netanyahu."A fost amanata aceasta sedinta…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca sedinta comuna a guvernelor roman si israelian, care urma sa aiba loc la inceputul lunii noiembrie, va fi reprogramata, adaugand ca va avea vineri o discutie in acest sens, la Varna, cu omologul sau Benjamin Netanyahu. "A fost amanata aceasta sedinta…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca vineri va pleca intr-o vizita oficiala la Varna, la o reuniune in formula Romania-Bulgaria-Grecia-Serbia, la care ar urma sa participe si premierul israelian Benjamin Netanyahu, urmand ca in perioada 3-8 noiembrie, sa mearga in Sultanatul Oman si in statul Qatar.…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis liderului grupului Partidului Popularilor Europeni, Manfred Weber, in contextul dezbaterii care va avea loc, la inceputul lunii octombrie, in Parlamentul European, ca Guvernul roman are dispobilitatea pentru dialog cu reprezentanții instituțiilor europeni.Citește…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat, marti, cu presedintele grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor, Udo Bullmann, prezentandu-i acestuia "situatia reala" din Romania. Seful Executivul a reafirmat atasamentul fata de valorile europene, informeaza Guvernul.

- Premierul Viorica Dancila a avut o intrevedere cu reprezentantii Asociatiei Investitorilor din Romania (AIR) in Republica Moldova, printre subiectele discutate fiind si racordarea Republicii Moldova la Uniunea, transmite Guvernul de la Bucuresti.

- Premierul Viorica Dancila a avut o intrevedere, miercuri in Republica Moldova cu reprezentantii Asociatiei Investitorilor din Romania, printre subiectele discutate fiind si racordarea Republicii Moldova la Uniunea, transmite Guvernul.