Dancila si mai multi ministri, la Cotroceni, la sedinta CSAT

- Astazi, incepand cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de catre Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis. Pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: 1. Activitatea desfasurata de catre institutiile cu atributii…

- Marit, începând cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, are loc o noua ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Este prima sedinta CSAT la care participa premierul Viorica Vasilica Dancila.

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca in sedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu au fost aprobate niciodata protocoale de colaborare institutionala in mandatele sale, adaugand ca este convins ca nici in mandatul lui Klaus Iohannis nu s-a intamplat acest lucru. Basescu a adaugat…

- ”Daca nu a existat baza legala și nici macar decizie CSAT, nu vorbim de un abuz in serviciu, infracțiunea cea mai draga binomului?” a scris Lia Olguța Vasilescu, ministru al Muncii, pe Facebook. Intrebarea ridicata de Lia Olguța Vasilescu vine in contextul in care președinția a transmis:…

- ”Inseamna inca un pas spre normalitate, reglarea raporturilui dintre autoritațile publice, ceea ce ne cere statul de drept sa ne desfașuram activitatea numai pe baza legii. Am discutat cu premierul și articolul 3 din legea 182 spune ca protocoalele secrete nu pot impiedica accesul la informațiile…

- Conform sursei citate, solicitarea prim-ministrului se bazeaza pe prevederile legale potrivit carora "se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incalcarilor legii, erorilor administrative, limitarii accesului lainformatiile de inters…

- Marți, 20 martie, incepand cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de președintele Klaus Iohannis. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: • Activitatea desfașurata…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat vineri ca programul de guvernare este pregatit, urmand ca unii membri ai Guvernului sa predea mandatul si sa ii pregateasca pe noii ministri. Intrebata, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca s-a discutat si despre modificarile…

- Catalin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, a vorbit despre presupusele negocieri pe care le-a avut cu Liviu Dragnea privind numele noilor miniștri. "Am sa va dezamagesc profund. Vreau sa va spun ca nu am avut niciun fel de negociere. Ne-am întâlnit sa punem la punct…

- Lista viitorului Executiv ar putea suferi modificari-surpriza. Acestea sunt, aproape sigur, numele viitorilor ministri, potrivit Antena 3. Surprize sunt la Educatie, acolo unde nu va fi un membru al PSD, actorul George Ivascu ar putea primi portofoliul Culturii si Eugen Teodorovici va ajunge la Fonduri…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata, luni, de la ora 16,00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila, potrivit unor surse politice, citate de Agerpres. Din viitorul Guvern nu vor mai face parte unii dintre miniştrii Cabinetului…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, intr-o emisiune la TVR 1, vicepresedintele Partidului Social Democrat (PSD), Ecaterina Andronescu.Potrivit acesteia, Comitetul…

- Mihai Fifor, premierul interimar, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care o felicita pe Viorica Dancila, cea care a fost desemnata premier de catre Klaus Iohannis. Mai mult, Fifor subliniaza ca PSD nu putea avea o solutie mai buna pentru acest post.

- Acceptarea de catre presedintele Klaus Iohannis a propunerii PSD ca Viorica Dancila sa fie noul prim-ministru al Romaniei a determinat coalitia PSD-ALDE sa treaca la urmatoarea etapa, negocierile pentru formarea Guvernului. Premierul desemnat nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun…

- "Domnul președinte Klaus Iohannis a fost de acord cu numirea doamnei Viorica Dancila, in ciuda faptului ca ar putea sa iși nemulțumeasca propriul electorat, dar s-a pus pe primul plan necesitatea stabilitații țarii. Deși ieri președintele a ezitat mult la propunerea facuta de PSD, astazi a luat decizia…

- Premierul interimar Mihai Fifor a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca in prezent sunt 23 de judete sub avertizare de cod galben de ninsori si intensificari de vant si a cerut ca autoritatile sa actioneze astfel incat circulatia pe drumurile publice, cai ferate si aeroporturi sa…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a precizat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca este ”o sedinta absolut normala” si ca este important sa fie dat un semnal romanilor ca ”Guvernul isi face datoria fara niciun fel de problema”.Citeste si: Klaus Iohannis, intalnire de ULTIM MOMENT…

- Astfel, potrivit Romania TV, cei din ALDE au votat pentru propunerae Vioricai Dancila pentru funcția de premier al Romaniei, dupa demisia lui Mihai Tudose. Votul a fost in unanimitate. Astfel, delegația PSD și ALDE se vor deplasa cu o singura propunere de premier la Cotroceni, in persoana…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a trimis marți un apel clar catre șeful statului, Klaus Iohannis, prin care ii cere sa refuze nominalizarea unui alt prim-ministru PSD. Noua propunere a partidului pentru poziția de premier, Viorica Dancila, este doar o unealta foarte utila in jocul politic al președintelui…

- Politicienii din Gorj au comentat decizia PSD de a-l schimba din functie pe premierul Mihai Tudose. Acesta din urma a rezistat o jumatate de an in functie, fiind obligat de partid sa isi dea demisia, ca urmare a pierderii sprijinului politic. Deputatul de Gorj, Alin Vacaru susține ca acest lucru era…

- Dupa sedinta conducerii PSD-ului si decizia premierului Tudose de a demisiona din functia de sef al Guvernului, demisie pe care ar urma sa o prezinte personal la Cotroceni, presedintele va iesi in fata presei. Klaus Iohannis va face declaratii peste aproximativ o ora, adica la 12.30, din cate s-a anuntat…

- Desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, dupa precedentul CEx, ca urmatoarea sedinta va avea loc in perioada 29-31 ianuarie la Iasi, mai multi membri si lideri social-democrati au cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv. In sedinta de luni ar urma sa se discute daca i se retrage sprijinul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat astazi, dupa sedinta CEx, ca a lansat ideea restructurarii Guvernului, dar va fi discutata, in detaliu, in sedinta de la finalul lunii de la Iasi. Premierul Mihai Tudose: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/01/8-ian-rdj-20-M-Tudose.mp3 ”Nu, nu renunt…

- Klaus Iohannis urmeaza sa fie prezent la prima sedinta de plen a CSM-ului din 2018. Pe agenda publica a sefului statului, afisata pe site-ul Presedintiei, se mentioneaza ca vineri dimineata, incepand cu ora 10, Klaus Iohannis se va afla la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Concret, primul…

