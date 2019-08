Stiri pe aceeasi tema

- Dupa zile intregi de erori, balbaieli si haos, aproape 220 de politisti si specialisti se ocupa acum de cazul de la Caracal. De altfel, acest dosar complex a intrat si in atentia Interpol. Ministrul interimar de Interne a venit azi cu amanunte despre cercetari.

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, sustine ca a dispus sa fie detasati cei mai buni criminalisti pentru a participa, alaturi de DIICOT, la ancheta din cazul Caracal, adaugand ca "se vad pasi mari care se fac in aceasta investigatie".

- Ministrul de Interne, Mihai Fifor, susține ca cei de la Digi 24 au incercat ”distorsionarea realitații”, in scandalul legat de legatura dintre șefii poliției din Caracal și lumea interlopa. Fifor a refuzat sa intre in direct, la invitația jurnaliștilor, pentru ca ancheta in cazul Caracal este la…

- inistrul Mihai Fifor a anuntat ca angajații Ministerului de Interne trebuie sa isi faca datoria asa cum prevede legea, fara niciun fel de abatere. Cei care nu inteleg sa faca lucrul acesta trebuie sa plece acasa, a declarat seful interimar de la Interne.

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a declarat marti, in Cazul de la Caracal ca lipsa mare de personal in zona dispeceratelor care lucreaza in sistemul 112 duce la asemenea tragedii! Mai mult, acesta spune ca se va afla in razboi direct cu cei care de acum inainte vor incalca legea sau vor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, referitor la cazul adolescentelor disparute din Olt, ca i-a cerut ministrului de Interne sa mearga la fata locului si sa aiba cat mai repede concluziile anchetei. Dancila spune ca vor fi luate ”masuri foarte stricte”, iar cei care au gresit trebuie sa plateasca.…