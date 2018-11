Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii s-au reunit, azi, intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National al partidului. Pe agenda se afla remanierea guvernamentala, noi numiri pe functii in interiorul partidului, precum si eventuale sanctiuni impotriva Gabrielei Firea. Inainte de CEx au avut loc si primele…

- Propunerile premierului Viorica Dancila votate de liderii PSD: Lia Olguța Vasilescu- la Ministerul Transporturilor, in locul lui Lucian Șova. Marius Budai – la Ministerul Muncii, in locul Liei Olguței Vasilescu. Gabriel Leș – la Ministerul Apararii, in locul lui Mihai Fifor, care a demisionat. Leș a…

- Conducerea PSD s-a reunit azi, de la ora 11.00, in sedinta Comitetului Executiv in care se va stabili ce ministri pleaca din Guvern. Potrivit unor surse politice, aproape o treime dintre actualii demnitari vor parasi Cabinetul Dancila. Printre ei, Paul Stanescu (Dezvoltare), Danut Andrusca (Economie),…

- Conducerea PSD se reuneste azi, in sedinta Comitetului Executiv, in care se va stabili ce ministri pleaca din Guvern. Potrivit unor surse politice, aproape o treime dintre actualii demnitari vor parasi Cabinetul Dancila. Printre ei, Paul Stanescu (Dezvoltare), Danut Andrusca (Economie), Mihai Fifor…

- Conducerea PSD se reuneste azi, de la ora 11.00, in sedinta Comitetului Executiv in care se va stabili ce ministri pleaca din Guvern. Potrivit unor surse politice, aproape o treime dintre actualii demnitari vor parasi Cabinetul Dancila. Printre ei, Paul Stanescu (Dezvoltare), Danut Andrusca (Economie),…

- Conducerea PSD se reuneste azi, in sedinta Comitetului Executiv, in care se va stabili ce ministri pleaca din Guvern. Potrivit unor surse politice, aproape o treime dintre actualii demnitari vor parasi Cabinetul Dancila. Printre ei, Paul Stanescu (Dezvoltare), Danut Andrusca (Economie), Mihai Fifor…

- Conducerea PSD se reuneste azi, de la ora 11.00, in sedinta Comitetului Executiv in care se va stabili ce ministri pleaca din Guvern. Potrivit unor surse politice, aproape o treime dintre actualii demnitari vor parasi Cabinetul Dancila. Printre ei, Paul Stanescu (Dezvoltare), Danut Andrusca (Economie),…

- Liviu Dragnea a fost intrebat de jurnalisti, la Parlament, daca este finalizata evaluarea membrilor Guvernului si cand va avea loc CExN."Cand se intoarce doamna prim-ministru din aceste vizite oficiale, impreuna cu dumneaei stabilim data Comitetului Executiv", a raspuns Dragnea.Intrebat…