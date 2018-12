Stiri pe aceeasi tema

- In Ședința Guvernului din 29 noiembrie 2018, desfașurata la Alba Iulia, a fost aprobata inființarea Casei Romane de Comerț Agroalimentar “UNIREA”, in contextul aniversarii centenare a Marii Uniri a Romaniei. Casa Romana de Comerț Agroalimentar “UNIREA” este o societate comerciala de interes național,…

- Guvernul a decis astazi sa infiinteze Casa Romana de Comert Agroalimentar „Unirea”, pentru a-i sprijini pe fermieri. Este una dintre masurile adoptate in sedinta speciala a Executivului, care a avut loc la Alba Iulia. Oficialii Guvernului Romaniei au prezentat, astazi la Alba Iulia, o serie de masuri…

- Guvernul va aproba printr-o hotarare infiintarea Societatii Nationale "Casa Romana de Comert Agroalimentar UNIREA", mecanism comercial functional capabil sa duca la valorificarea superioara a resurselor si productiei agricole nationale, a anuntat premierul Viorica Dancila, joi, in deschiderea sedintei…

- Deputatul USR Arad, Sergiu Vlad, a transmis o interpelare ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, prin care solicita comunicarea unor eventuale planuri sau proiecte prin care ANIF sa soluționeze problema canalului Mureșel. „Aflat pe teritoriul municipiului Arad și in administrarea…

- Fostul premier a criticat Guvernul pentru felul in care gestioneaza problema pestei porcine. Potrivit acestuia, inca din anul 2016 a primit informari de la SRI privind pericolul acestei boli si a luat masuri de preventie pentru a impiedica apariția virusului in țara noastra. „Noi in 2016 nu am avut…

- Peste 140.000 de porci au fost sacrificati deja din cauza pestei porcine africane si, din pacate, vom mai sacrifica, pentru sunt doua complexe mari care au fost atinse de acest virus, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la Antena 3, adaugand ca repopularea fermelor…