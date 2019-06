Stiri pe aceeasi tema

- Sesiune extraordinara a Parlamentului de la 1 iulie si infiintarea unei comisii ''pentru fraudele de la votul de la alegerile europarlamentare din data de 26 mai'' au fost doua dintre subiectele discutate in sedinta coalitiei de guvernare, a spus luni premierul Viorica Dancila. "Am avut o sedinta de…

- ”Va fi inființata o comisie cu privire la fraudele la votul de la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Am vazut ca au aparut foarte multe sesizari in spațiul public și consideram ca este necesara o comisie la nivel de Parlament care sa analizeze aceste sesizari pentru ca avem o datorie…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, susține ca exista suspiciuni de fraudare a votului la alegerile din 26 mai, tocmai de aceea se ia in considerare inființarea unei comisii de ancheta parlamentare pentru a ancheta ceea ce s-a intamplat.Citește și: Episod spumos cu Traian Basescu la…

- Ședința coaliției s-a incheiat dupa aproximativ o ora. In prim plan s-au aflat subiectele discutate marți, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. Referitor la situația ministrului de Externe, Viorica Dancila a subliniat ca ALDE este cel care trebuie sa ia o decizie.

- ”Nu trebuie sa trecem cu vederea problemele grave care au aparut in timpul votarii, in organizare, am avut probleme și in țara, foarte mulți romani s-au aratat revoltați pentru ca au trebuit sa stea la coada și in țara. Am vazut toți, cu mare tristețe, imagini cu mii și mii de romani la cozi. Voi…

- 26 mai 2019 este o zi vitala pentru democratia europeana. Cu totii avem datoria sa luptam pentru ca ea sa mearga mai departe. Buletinele de vot pentru scrutin au ajuns deja in sectiile de votare. Documentele au fost transportate de poliţişti şi jandarmi şi vor rămâne sub…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la Bacau, ca va merge duminica la urne si va vota atat pentru alegerile europarlamentare, cat si pentru referendum. Aflata intr-o vizita in municipiul Bacau, Dancila a afirmat ca va participa la referendum pe motiv ca este un sustinator al statului…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, marti, intr-o sedinta comuna solemna, dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice. Parlamentarii urmeaza sa semneze o declaratie prin care se reafirma atasamentul fata de principiile, valorile…