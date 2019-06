Dăncilă, semnalul dat înainte de consultările cu Iohannis "Pentru ca tot vorbim de consultari, ce s-a intamplat la Cotroceni ar fi trebuit sa presupuna ajungerea la un anumit punct de vedere. Eu asa am inteles. Dar ii spun presedintelui ca este important ca si dansul sa fie un exemplu in respectarea Constitutiei. Sa mergi la consultari nu inseamna sa incerci sa formezi o majoritate pentru a da la o parte Guvernul Romaniei. Acest lucru nu se incadreaza in prevederile Constitutiei", a declarat Viorica Dancila. Partidele din opozitie au anuntat, la iesirea de la consultarile cu presedintele Iohannis, ca vor sustine o motiune de cenzura impotriva… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila l-a criticat pe presedintele Iohannis, la finalul sedintei Biroului Permanent National al PSD. Premierul l-a acuzat pe Iohannis ca se foloseste de consultarile cu partidele parlamentare pentru a incerca sa contureze o majoritate parlamentara care sa dea jos guvernul.Delegatia…

- Presedintele Klaus Iohannis continua, miercuri, consultarile cu partidele parlamentare pentru punerea in aplicare a referendumului pe justitie din 26 mai. Astazi vor merge la Cotroceni delegatiile PMP, ALDE, Pro Romania, Grupul parlamentar al minoritatilor nationale si PSD. Delegatia social-democratilor…

- Consultarile vor incepe la ora 11.00, cu delegatia Partidului Miscarea Populara (PMP). De la ora 12.00 vor intra la consultari reprezentantii Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE), urmati de reprezentantii Grupului parlamentar Pro Europa (ora 13.00) si cei ai Grupului parlamentar al…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca proiectul de revizuire a Constitutiei trebuie realizat de specialisti, subliniind ca reprezentantii Uniunii sustin eliminarea din legea fundamentala a ordonantelor de urgenta, cu exceptia cazurilor de razboi sau calamitati naturale, conform Agerpres.Citește…

- "Romanii au dovedit, prin vot, ca orice schimbare incepe de la aspiratie si de la intelegerea modului in care functioneaza lumea de astazi. Romanii au transmis un mesaj clar, un mesaj pro-european, au hotarat ca locul Romaniei este, fara indoiala, in Uniunea Europeana, in randul statelor care sustin…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, 30 mai, ca a chemat partidele la consultari, la Cotroceni, pentru discutii despre transpunerea in Constitutie a rezultatelor referendumului de duminica. Consultarile vor avea lor saptamana viitoare, marti si miercuri.Stire in curs de actualizare.…

- Consultarile cu partidele politice parlamentare convocate de presedintele Iohannis produc o ruptura in Coalitia PSD-ALDE. Daca Tariceanu a anuntat ca ALDE nu va onora invitatia, Dragnea afirma ca PSD va trimite o delegatie la Cotroceni."Vom trimite pe cineva la Cotroceni", a afirmat Liviu…

- Consultarile cu magistrații, cu CSM, cu ICCJ, inainte de orice alta consultarea cu partidele politice ”ne spun ca dl președinte acolo iși gasește puterea” a afirmat analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3. ”Sa știți ca daca se consulta cu magistrații dupa care se consulta cu partidele…