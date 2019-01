Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a convocat de urgența miniștrii la Guvern, din cauza situației de la CEO Oltenia, acolo unde angajații refuza sa intre la munca din cauza salariilor pe care le considera prea mici.Din cauza acestei greve, prețul la energie a explodat in Romania, iar premierul a decis…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in ședința Guvernului Romaniei din 9 ianuarie 2019. Este prima ședința de Guvern din acest an, pe care Romania il incepe la șefia Consiliului Uniunii Europene, și in care miniștrii nu au mai adoptat…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) solicita premierului Viorica Dancila sa participe la sedinta de Guvern de vineri seara, in care se va dezbate Ordonanta de Urgenta privind aplicarea unor masuri...

- Sunt sanse ca referendumul pe justitie, anuntat de presedintele Klaus Iohanis dupa Ordonanta 13, sa se organizeze in 2019. Presedintele Klaus Iohannis a afirmat intr-o intalnire cu jurnalistii ca „exista sanse” sa fie organizat acest referendum anul viitor. Klaus Iohannis a mai spus ca ambasadorii acreditati…

- Executivul se reunește și vineri in ședința extraordinara, iar Ordonanța de Urgența care va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare și in domeniul investițiilor ar urma sa fie adoptata vineri in ședința de Guvern care va incepe la 18:30.

- Prin participarea sa la sedintele de Guvern, presedintele Klaus Iohannis nu poate opri eventuala adoptare a ordonantei privind asa-numita "taxa pe lacomie", este de parere jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Invitat la Jurnalul de Seara, editorialistul a comentat modul in care Viorica Dancila a reactionat…

- La ședința de joi, in care s-a dezbatut admisibilitatea contestatiei in anulare formulata de Elena Udrea, procurorul DNA a pus concluzii de admitere a suspendarii executarii pana la judecarea pe fond. Magistratul a precizat ca nu credea ca "va asista la un prohod al ingroparii completului de 5".Citeste…

- Președintele PSD Alba, Ioan Dirzu, a declarat joi, pentru Mediafax, ca premierul Viorica Dancila l-a anuntat ca pe 29 noiembrie va avea loc, la Alba Iulia, o ședinta speciala de Guvern cu ocazia Centenarului, locatia aleasa fiind sala in...