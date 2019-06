Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al social-democratilor Viorica Dancila a anuntat ca se vor face sondaje pentru toti social-democratii care si-au anuntat intentia de a candida la alegerile prezidentiale, adaugand ca in final va fie aleasa cea mai buna optiune.

- Presedintele interimar al social democratilor Viorica Dancila a anuntat ca se vor face sondaje pentru toti social democratii care si au anuntat intentia de a candida la alegerile prezidentiale, adaugand ca in final va fie aleasa cea mai buna optiune, conform Agerpres.roToti cei care si au anuntat candidatura…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii, transmite Agerpres. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului,…

- ”Nu poți sa creezi un val de credibilitate daca nu iți ți promisiunile, iar din punct de vedere politic, desigur ca trebuie sa ne consolida, astfel incat sa caștigam alegerile prezidențiale. Trebuie sa ajungem in fiecare organizație sa vorbim cu oamenii, sa vorbim cu structurile de partid astfel…

- Adrian Tudor, președintele executiv al PSD Targu-Jiu considera ca partidul din care face parte ar avea nevoie de un suflu nou, dar și de entuziasm, dupa episodul de la alegerile europarlamentare, cand a inregistrat unul dintre cele mai mici scoruri din istorie. Vicele din municipiu afirma ca, cel mai…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, ca nu a înțeles ca anunțul liderului PSD Liviu Dragnea ar fi unul care vizeaza o candidatura proprie la prezidențiale. Președintele ALDE a precizat ca exista un plan cu privire la o candidatura comuna a celor doua partide. De partea cealalta, președintele…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca o decizie privind candidatura sa la alegerile prezidentiale din toamna ar urma sa fie luata dupa scrutinul europarlamentar, in urma unei analize atat in interiorul formatiunii, cat si in cadrul coalitiei de guvernare."In ceea ce priveste…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a vorbit la Botoșani, despre posibilitatea ca PSD sa aiba candidat propriu la alegerile prezidențiale."Va doresc sa aveți succes. Imi doresc sa aveți incredere și imi doresc ca impreuna sa mergem la guvernare pana-n 2020, iar in primul rand in 2019 sa caștigam…