Dancila se teme de Plesoianu si Serban Nicolae

Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, din cate știu eu, domnul Șerban Nicolae și-a depus candidatura pentru președinția partidului. Cel puțin asta imi spunea cand ne-am vazut acum vreo ora. Și ințeleg și ca domnul Pleșoianu face același lucru”, a declarat Mihai Fifor. „E liber sa se inscrie orice coleg, orice colega.…

- Votul de marți de la moțiunea de cenzura, in urma careia Opoziția s-a dovedit a fi incapabila sa-și respecte promisiunea de a darama Guvernul Dancila „a doua zi dupa alegerile europarlamentare”...

- La intalnirea de la Neptun este posibil sa se discute inclusiv despre prezidențiabilul PSD. Viorica Dancila afirma ca inca nu au inceput sondajele pentru desemnarea acestuia."Daca Eugen Teodorovici vrea sa candideze la prezidențiale, nimeni nu ii ingradește dreptul. Nu le-am inceput sondajele…

- In consecinta, Plesoianu cere organizarea cat mai rapida a unui congres si o noua conducere alcatuita din oameni precum Codrin Stefanescu, Serban Nicolae, Lia Olguta Vasilescu si alti "colegi cu genunchii tari." Nu in ultimul rand, pesedistul isi reitereaza intentia de a candida la suprema demnitate…

- Deputies have passed on Wednesday 165 to 90 and 3 abstentions the bill initiated by Social-Democrats Liviu Dragnea and Serban Nicolae on the National Bank of Romania (BNR, central bank, ed. n.)'s status focused on the limitation of Romania's gold reserves abroad.The opposition's National Liberal…

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in sedinta Comitetului Executiv, pentru a-i retrage sprijinul politic ministrului Justitiei Tudorel Toader, sustin surse politice pentru Adevarul. Motivul: Toader a refuzat sa initieze ordonanta de urgenta care l-ar fi salvat pe Liviu Dragnea de problemele penale. Robert…

- Viorica Dancila se opune remanierii lui Tudorel Toader, sustin surse guvernamentale pentru Adevarul. Insa opozitia premierului va fi curmata de CEX-ul PSD, care va vota maine retragerea sprijinului politic pentru ministrul Justitiei. Toader este blamat in partid ca s-a opus ordonantei de urgenta care…

- Senatorii se pronunta in privinta rezervei de aur Senatorii au adoptat, luni, proiectul prin care Banca Nationala trebuie sa aduca în tara aproape toata rezerva de aur tinuta în strainatate. În favoarea proiectului s-au pronuntat reprezentantii PSD, în timp ce…