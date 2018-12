Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat, luni, ca se simte jignita de iesirile publice ale presedintelui Klaus Iohannis la adresa sa, spunand ca acestea nu ar trebui sa existe la adresa niciunei femei, transmite Realitatea.net. Intrebata ce a jignit o, Dancila a spus ca expresiile femeia aceasta si nu stie functionarea…

- Viorica Dancila a declarat, luni, ca este jignita de iesirile publice ale presedintelui Klaus Iohannis la adresa sa, spunand ca acestea nu ar trebui sa existe la adresa niciunei femei. Intrebata ce a jignit-o, Dancila a spus ca expresiile "femeia aceasta" si "nu stie functionarea statului"....

- Viorica Dancila a declarat, luni, ca este jignita de iesirile publice ale presedintelui Klaus Iohannis la adresa sa, spunând ca acestea nu ar trebui sa existe la adresa niciunei femei.

- Viorica Dancila a declarat, luni, ca este jignita de iesirile publice ale presedintelui Klaus Iohannis la adresa sa, spunand ca acestea nu ar trebui sa existe la adresa niciunei femei. Intrebata ce a jignit-o, Dancila a spus ca expresiile "femeia aceasta" si "nu stie functionarea statului".

- Viorica Dancila afirma ca s-a simtit jignita de Klaus Iohannis, in contextul discutiilor despre refuzul presedintelui de a desemna noii ministri la Dezvoltare si Transporturi."Daca domnul presedinte va dori sa discutam despre aceste doua numiri, voi avea toata deschiderea sa avem aceasta discutie.…

- Klaus Iohannis a lansat un nou atac violent la adresa lui Liviu Dragnea, dar și la adresa premierului Viorica Dancila.„Dragnea, ca sa folosesc o expresie din Caragiale, da și lupta, da și lupta, cara valize, vorbește intre uși, se lupta. Partea proasta e ca se lupta cu Romania, in loc sa…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca atata timp cat președintele Klaus Iohannis nu iese sa explice in ce condiții l-a numit pe Augustin Lazar la Parchetul General, toți sunt indreptațiți sa suspecteze ca aceasta numire a fost facuta ca rasplata pentru achitarile pe care Lazar…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca se așteapta ca președintele Klaus Iohannis sa ramana intr-o zona de echilibru in ceea ce privește intervenția in dosarul protestului din 10 august și sa lase procurorii sa-și faca treaba, deoarece șeful statului lasa impresia ca se afla in campanie.Citește…