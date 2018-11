Stiri pe aceeasi tema

- O delegatia Parlamentului European, condusa de presedintele PE, Antonio Tajani, are, miercuri, intrevederi cu seful statului, Klaus Iohannis la Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria si cu presedintii Legislativului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, la Parlament.

- Premierul Viorica Dancila a avut nevoie de translator la intalnirea de miercuri cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Potrivit CV-ului postat pe site-ul Guvernului, Dancila vorbeste limba engleza bine, iar limba franceza foarte bine.

- Premierul Viorica Dancila a avut, miercuri, o intrevedere cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, inaintea dezbaterii din PE privind statul de drept in Romania, in care l-a asigurat ca legile justitiei au fost modificate, transparent, in conformitate cu legislatia europeana.