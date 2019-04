Dancila se declara “surprinsa” de declaratiile presedintilor CE si PE. Cum raspunde

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila se intoarce la Bruxelles, de aceasta data pentru doua zile. In acest rastimp, premierul roman – stat care asigura presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, va prezida, impreuna cu presedintii Consiliului European, respectiv al Comisiei Europene, Summitul Social Tripartit.…

- La Craiova s-a deschis astazi Forumul Industriei Auto 2019. Reuniunea prezidata de premierul Viorica Dancila va aborda teme precum mobilitatea durabila, conducerea automata si conectata, electromobilitatea, implementarea recomandarilor GEAR 2030. La Forum sunt așteptați peste 300 de participanți din…

- "Europa trece prin schimbari majore, care lanseaza noi provocari pentru intreaga comunitate europeana - economice, sociale, politice. Este datoria noastra, a tuturor, sa actionam rapid si cu determinare, sa fim proactivi si implicati, sa lucram impreuna pentru a pastra rezilienta economiei europene…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru Brexit, Michel Barnier, vine joi in Romania, el urmand sa aiba intrevederi cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Viorica Dancila, scrie Mediafax.Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Klaus Iohannis il va primi la ora 15.00…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene a plecat in urma cu doar cateva minute de la sediul Guvernului roman. Aflat la Bucuresti, unde, in cursul dupa-amiezii de luni a primit titlul de Doctor Honoris Causa al SNSPA-ului, Frans Timmermans a avut, incepand cu ora 18, o intrevedere cu premierul Viorica…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va prezenta marti, la Strasbourg, in cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, prioritatile presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis duminica AGERPRES, o delegatie a Executivului de la Bucuresti,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va prezenta marti, la Strasbourg, in cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, prioritatile presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis duminica AGERPRES, o delegatie a Executivului de la Bucuresti, condusa…

- Viorica Dancila a amintit ca joi si vineri are loc la Bucuresti lansarea oficiala a presedintiei Consiliului UE in doua cladiri simbol pentru tara noastra - Ateneul Roman si Palatul Victoria, in prezenta presedintilor Comisiei Europene, Consiliului European, Parlamentului European, a membrilor Colegiului…