Dăncilă, scrisoare lui Juncker. Propunere pentru comisar european Premierul Viorica Dancila a transmis o scrisoare catre președintele actual al Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in care il propune pe Ioan Mircea Pașcu, fost europarlamentar, pe funcția de comisar european interimar desemnat de Romania, potrivit unor surse politice din PSD, citate de Mediafax. Ce portofolii vizeaza Romania Ce portofolii vizeaza De asemenea, scrisoarea conține și portofoliile vizate de Romania in negocierile pentru noua componența a Executivului european, din care va face parte un comisar roman. Portofoliile sunt Energie, Transporturi, Mediu sau Politica de vecinatate, conform… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

