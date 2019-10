Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a avut vineri, in cadrul vizitei de lucru in Statele Unite, o intrevedere cu secretarul general adjunct al Organizatiei Natiunilor Unite, Amina J. Mohammed, in care a evidentiat importanta si rolul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabila, ca mijloc de realizare a progreselor…

- Consiliul Uniunii Europene a votat, joi, pentru numirea Laurei Codruța Kövesi în funcția de procuror-șef european. Astfel, românca este prima persoana care va ocupa aceasta funcție nou-înființata. Votul a fost covârșitor în favoarea lui Kövesi, care a obținut…

- 'Eu ce observ este ca PNL mimeaza ca vrea sa depuna o motiune de cenzura. In realitate, PNL nu vrea sa faca acest lucru din mai multe motive. In primul rand, lui Iohannis, sustinut de PNL, ii convine de minune sa existe un guvern PSD patronat de doamna Dancila in calitate de premier si de presedinte.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata la Mamaia, dupa sedinta CEX PSD, ca Executivul va depune la Curtea Constitutionala o sesizare privind un conflict juridic intre puterile statului daca Presedintele Romaniei va tergiversa semnarea decretelor pentru 3 ministri interimari.„Legat de…

- „Draga Viorica, ti-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...”, a scris Calin Popescu Tariceanu, miercuri seara, pe Facebook. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri…

- "Acum suntem in situația care este reglementata de articolul 85 din Constituție, aceea de remaniere guvernamentala pentru ca au plecat o parte din miniștrii de la ALDE. In situația aceasta, premierul este obligat sa ceara acordul Parlamentului. Guvernul nu cade prin aceasta solicitare de aprobare…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca Guvernul va opera modificari in legislatia privind exploatarea gazelor din Marea Neagra si tehnologia 5 G acolo unde va considera "ca este necesar", intrucat doreste intarirea Parteneriatului Strategic cu SUA, dar si ca Romania "sa castige". "Bineinteles…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca a fost avizata si joi este adoptata hotararea de Guvern privind exproprierile pentru sectiunea I, care va face legatura intre Sibiu si Boita, din autostrada Sibiu-Pitesti, document care prevede alocarea a cinci milioane…