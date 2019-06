Dancila schimba stilul: “Nu as vrea sa-l judec pe Dragnea”/ Profiul ideal al sefului PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Rovana Plumb a declarat luni, la iesirea de la Biroul Permanent National ca, daca premierul Viorica Dancila va candida pentru functia de presedinte a PSD, Organizatia de femei o va vota „cu siguranta”. “Daca doamna presedinte Viorica Dancila va candida la functia de presedinte PSD, organizatia de femei,…

- Biroul Permanent National al PSD are sedinta luni, ora 11.00, la sediul din Kiseleff. Social-democratii vor discuta despre pregatirea Congresului extraordinar si noile propuneri de vicepremieri, Eugen Teodorovici si Stefan Radu Oprea fiind printre variante au spus surse din partid

- „Intr-un partid se obișnuiește sa nu avem același punct de vedere, doar exista democrație. Fiecare iși exprima punctul de vedere, așa e normal. Faptul ca Paul Stanescu și-a dat demisia... mie imi pare foarte rau”, a spus Viorica Dancila, vineri, 7 iunie. Stanescu a invocat motive personale …

- Calculele din Parlament nu arata, deocamdata, ca opozita ar avea capacitatea de a demite Guvernul Dancila prin motiune de cenzura. Daca nu se va produce o tradare masiva in coalitie, actualul guvern ramane la Palatul Victoria cel putin pana in toamna. In baza acestor socoteli, premierul Dancila are…

- Liderii PSD s-au reunit marti-seara in Comitetul Executiv pentru a lua mai multe decizii cu greutate: propunerea a trei noi ministri pentru portofoliile ramase vacante – Justitie, Diaspora si Fonduri Europene; mazilirea unor lideri apropiati de Liviu Dragnea; stabilirea datei Congresului PSD. Titus…

- Primul-ministrul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca va incerca sa isi convinga colegii din Comitetul Executiv al PSD sa sustina remanierea si nu restructurarea Guvernului. "Este normal sa avem un Comitet Executiv in care sa vorbim si despre realizarile programului de guvernare, despre…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat sageti catre premierul Viorica Dancila. Social-democratul i-a transmis premierului ca PSD-ALDE au in continuare majoritatea in Parlament si ca se poate veni cu o restructurare a Guvernului in legislativ.

- Remanierea guvernamentala mai are de așteptat! Președintele Klaus Iohannis nu accepta niciun nume din cele trei propuneri facute de premierul Viorica Dancila. Social-democrații par tot mai convinși ca restructurarea Guvernului ar fi singura varianta pentru a evita un blocaj.