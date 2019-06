Stiri pe aceeasi tema

- Decizia demiterii Mihaelei Triculescu vine dupa ce Darius Valcov a demisionat, luni, din funcția de consilier al premierului pe probleme economice, in urma unei discuții cu premierul Viorica Dancila, au declarat surse guvernamentale pentru Mediafax. La inceputul lunii mai, ministrul de Finanțe…

- Șefa ANAF, protejata lui Valcov, demisa de Teodorovici și Dancila. Mihaela Triculescu, șefa ANAF, va fi demisa de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Aceasta era considerata o apropiata a lui Darius Valcov, care astazi și-a dat demisia din funcția de consilier pe probleme economice al premierului…

- Șefa ANAF, Mihaela Triculescu, a fost demisa din funcție de catre ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Demiterea lui Triculescu face parte din schimbarile care au loc in PSD și in structura Guvernului dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoarea in dosarul DGASPC…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, va anunța luni demiterea șefei ANAF, Mihaela Triculescu. Demiterea acesteia, considerata o apropiata a lui Darius Valcov, apare la cateva ore dupa ce insuși Valcov...

- Darius Valcov a demisionat luni din functia de consilier de stat al premierului dupa o discutie care a avut loc luni dimineata si care a fost convocata de premierul Viorica Dancila, anunta G4Media.ro citand surse guvernamentale. În urmă cu mai puţin de o săptămână,…

- "Nu pot sa accept intarzieri pe motive administrative. Cred ca v-ați obișnuit ca eu nu fac cereri aberante, nici fara temei: oamenii așteapta ca aceste decizii de restituire sa fie puse in practica. De asemenea, ANAF trebuie sa intre in ritmul impus de mine", a declarat Eugen Teodorovici pentru G4Media.ro.…

- Cotele de majorare a capitalului social impuse fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II) prezente pe piata din Romania sunt negociabile in masura in care administratorii acestora vor ajunge la o intelegere cu Guvernul privind sprijinirea investitiilor sale prioritare, precum cele din sanatate,…

- Noile cerinte de capital pentru fondurile de pensii pe Pilonul II, de circa 800 de milioane de euro, pun o povara imensa, nejustificata si nesustenabila asupra industriei, iar actionarii administratorilor de Pilon II au solicitat marti autoritatilor de la Bucuresti reconsiderarea, pe baza economice…