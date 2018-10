Stiri pe aceeasi tema

- "M-au aruncat in strada ca pe un caine pentru ca nu aveam card de sanatate." Este marturia socanta a barbatului filmat la Calarasi in timp ce se taraste in genunchi in fata celui mai mare spital din oras. Medicii au declarat ieri ca pacientul era baut si ca a refuzat internarea.

- Imagini revoltatoare au fost surprinse la Spitalul de Urgenta din Calarasi. Un batran a fost filmat in timp ce se taraste in genunchi in fata unitatii. Cel care a filmat si a postat clipul pe internet sustine ca asa a fost omul externat. Managerul spitalului spune insa ca barbatul a refuzat atat internarea,…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat intr-un interviu acordat miercuri, dupa dezbaterea din Parlamentul European privind Romania, ca spera sa nu se ajunga la o rezolutie a PE privind tara noastra si ca Romania nu va accepta niciodata „un to do list”.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, in cadrul dezbaterii din Parlamentl European, ca miercuri i-a informat pe membrii acestui for despre abuzurile care s-au petrecut in Romania din cauza protocoalelor secrete, solicitandu-le acestora sa nu le mai ignore, scrie Mediafax."Comisia de la Veneția…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat duminica, la Antena 3 ca la sfarsitul lui septembrie sau la inceputul lui octombrie ar urma sa aiba loc o remaniere guvernamentala, in urma unor evaluari, precizand ca este foarte multumit de activitatea premierului Viorica Dancila. “Sunt foarte multumit de doamna…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri,ca va avea o discutie cu ministrul de Interne si cu prefectul Capitalei despre controversele privind ordinul de interventie dat jandarmilor la protestul din 10 august si despre inregistrarea video in care apare Speranta Cliseru chestionata de un cetatean.

- Premierul Viorica Dancila susține, referitor la controversele despre ordinul de intervenție dat jandarmilor la protestul din 10 august, ca este necesar ca acuzațiile sa se bazeze pe probe concrete. Referitor la inregistrarea in care un cetațean ii cere prefectului Capitalei sa spuna ca ministrul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat luni, 23 iulie, ca in urma adoptarii Legii pensiilor, care va fi pusa in dezbatere publica, nu vor exista diminuari ale pensiilor si vor fi eliminate o serie de inechitati din sistem. Potrivit premierului Romaniei, Legea pensiilor va fi adoptata pana la sfarșitul…