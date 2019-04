Stiri pe aceeasi tema

- Romania reprezinta pentru Muntenegru nu doar un prieten, ci si un partener care poate ajuta in baza experientei pe care o are in calitate de membru UE, a declarat, miercuri, prim-ministrul muntenegrean Dusko Markovic, care efectueaza o vizita la Bucuresti. "Am discutat despre relatiile…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Muntenegrului, Dusko Markovic, aflat in vizita oficiala in Romania. Dupa ceremonia oficiala de primire, cei doi premieri vor avea o intrevedere tete-a-tete, urmata de convorbiri in plenul celor doua delegatii. La…

- Regizorul și muzicianul sarb a fost prins pe Aeroportul Baneasa cu 25 de cartușe 9 milimetri, in 2015. Procesul s-a incheiat acum, pe 22 martie, la 4 ani de la incident. Abia saptamana trecuta, vineri, 22 martie, Judecatoria Buftea a incuviintat confiscarea speciala a celor 25 de cartuse cu glont de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca dezechilibrele din ultimii ani au condus la slabirea increderii populației in proiectul european și ca acesta are nevoie de un nou impuls, fiind una din prioritațile Președinției romane la Consiliul Uniunii Europene, scrie Mediafax.Citește și: Mihai…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, in perioada urmatoare, se va face o analiza a activitatii fiecarui ministru. "In perioada urmatoare vom face o analiza pe fiecare domeniu a indeplinirii programului de guvernare, astfel incat fiecare ministru va face evaluarea activitatii pornind de la lucrurile…

- Banca Nationala a Romaniei joaca un rol vital prin utilizarea independentei sale pentru a proteja economia interna de incertitudinile create de noua taxa bancara "neortodoxa" a Guvernului, apreciaza agentia germana de evaluare financiara Scope Ratings. La finele anului trecut, Guvernul de…

- Ministrii Afacerilor de Externe europeni vor avea o sesiune comuna de lucru cu ministrii Afacerilor externe din statele candidate la aderarea la Uniunea Europeana (Albania, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Muntenegru, Serbia, Turcia). Șefii diplomațiilor din cele 28 de state membre, Inaltul Reprezentant…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis marți prin intermediul unui purtator de cuvânt ca acordul pentru Brexit nu va fi renegociat, dupa ce Parlamentul britanic a votat pentru înlocuirea prevederilor privind granița irlandeza cu „masuri alternative”, relateaza…