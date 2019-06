Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca investitiile franceze in Romania sunt dovada ca tara noastra e un loc propice pentru mediul de afaceri. "Cu totii am putut asista in ultima perioada la un adevarat reviriment economic in relatia bilaterala, cu numeroase proiecte de succes care au contribuit…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca investitiile franceze in Romania sunt dovada ca tara noastra e un loc propice pentru mediul de afaceri. Viorica Dancila participa la Forumul economic franco-roman, eveniment organizat de Camera de Comert si Industrie a Frantei in Romania,…

- Prime Minister Viorica Dancila on Wednesday has stated that investments play an essential role in the development of a country through the benefits generated on the labour market and through the facilities they bring in the areas where they are made, while adding that Eurostat and the National Institute…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat miercuri un nou atac la guvernarea PSD-ALDE și a solicitat sa se ia rapid masuri de consolidare a finanțelor publice și a corectarii veniturilor bugetare.„De exemplu, deficitul comercial și cel de cont curent plaseaza Romania pe contrasensul evoluțiilor…

- Fostul ministru Victor Negrescu a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, ca Romania trebuie sa aiba o poziționare oficiala fața de situația politica din Republica Moldova. Negrescu susține organizarea unei ședințe CSAT pentru a sprijini detensionarea situației și menținerea parcursului pro-european.“Dincolo…

- Ordonanța 114, care prevede masuri fiscale, in special pentru banci și companiile din energie și comunicații a fost criticata in repetate randuri de asociațiile patronale, pe motiv ca suplimenteaza sumele pe care companiile trebuie sa le plateasca autoritaților de reglementare.

- Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) organizeaza, joi, Forumul pentru Relatia cu Investitorii si Analistii (AR&IR), o conferinta anuala dedicata celor mai bune practici in relatia cu investitorii si guvernanta corporativa, potrivit Agerpres. Prima editie…

- LIVIU DRAGNEA nota 9 – Nu sunt nici pe departe un fan Dragnea, dar nu pot sa nu recunosc ca PSD, sub conducerea sa, a performat. Practic, PSD, in ultimii ani, și-a subordonat toate instituțiile reprezentative: Parlament, Guvern, Curte de Conturi, ASF, ANR, ANCOM. Și economia Romaniei, in ultimii…