- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie. "Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu. De obicei, pensiile se…

- Premierul Viorica Dancila a spus, marti, la manifestarile de Ziua Jandermeriei, ca va merge la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis pentru ca asa i se pare firesc si pentru ca vrea sa aiba o colaborare buna cu acesta, iar discutiile vor avea ca tema salarizarea si bugetul. Ea a admis, raspunzand…

- Deși politicienii și ministrul Finațelor, Eugen Teodorovici, au anunțat acum cateva zile ca pensiilor și salariilor bugetarilor vor fi date inainte de Paște, se pare ca acest lucru este inca incert. O decizie in acest sens era așteptata dupa ședința de Guvern de joi, dar miniștrii nu au mai spus nimic.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca discutiile de marti cu presedintele Klaus Iohannis vor avea ca tema salarizarea si bugetul, precizand, referitor la contributii, ca "se pare ca nu au crescut salariile peste tot".

- Premierul Viorica Dancila a spus, marti, la manifestarile de Ziua Jandermeriei, ca va merge la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis pentru ca asa i se pare firesc si pentru ca vrea sa aiba o colaborare buna cu acesta, iar discutiile vor avea ca tema salarizarea si bugetul.

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Pasti, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, ministrul Finanțelor a…

- Pensiile și salariile bugetarilor ar putea fi acordate mai devreme, inainte de Paste, insa aceasta este o decizie care va fi luata joi, in sedinta de Guvern, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. ”Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel de decizie se va anunta in sedinta de Guvern de joi", a spus Teodorovici, la Antena 3. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, seful de la Finante a raspuns: "Trebuie sa o facem doar…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va avea in cursul zilei de luni discutii cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu cel de Interne, Carmen Dan, pe tema protestelor anuntate de grefieri, pentru a fi identificate solutii la revendicarile acestora, relateaza Agerpres.

- Numele de cod al guvernului PSD este „crestem” si „vor creste”. PSD are in fond o politica foarte simpla, dar nu chiar simplista. Promite ca va creste salariile si pensiile. In rest, Dumnezeu cu mila. Corect social era sa creasca doar salariile si pensiile mici. Cele mai mari cresteri au fost la demnitari,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul intalnirii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNJR), ca vrea introducerea posibilitatii utilizarii excedentului bugetar si pentru finantarea cheltuielilor de personal, plata arieratelor, a corectiilor financiare si sentintelor judecatoresti…

- La reuniunea Asociatiei comunelor unde au participat premierul si mai multi ministri, primarii din țara s-au plans ca salariile pe care le primesc sunt foarte mici. Premierul Viorica Dancila a cerut, in schimb, cumpatare in cheltuirea banului public, mai ales ca unele primarii au ramas fara bani dupa…

- Un nou anunt pentru romani! Ce se intampla cu pensiile si salariile angajatilor din Romania, dupa ce a existat o scadere semnificativa. Prim-ministrul Romaniei a declarat ca anumite sectoare de activitate vor avea parte de cresteri de salarii.

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat lși revoluția fiscala au creeat un scandal imens in Romania. Foarte mulți cetațeni spun ca le-au scazut salariile sau ca urmeaza sa scada. Premierul Viorica Dancila spune de ce au scazut unele salarii."Principiul plata egala pentru munca egala…

- Aseara, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a fost la Antena3, la emisiunea Punctul de intalnire, realizata de Radu Tudor, o serie de precizari cu privire la pensiile si salariile militarilor. "Intotdeauna mi a placut sa spun ca Armata Romaniei si a castigat dreptul sa fie institutia cea mai respectata…

- Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta de guvern si se va aproba. (...) O sa facem plata pana la 28 februarie pentru primul sistem de rachete HIMARS (...) in valoare de aproape un miliard de dolari. (...) Joi, in sedinta de guvern, vom aproba si hotararea privind…

- O mie de persoane vor fi angajate in sistemul de penitenciare numai in acest an. Este promisiunea ministrului Justitiei dupa intalnirea cu sindicalistii din penitenciare, care s-au plans de numarul mic al angajatilor in raport cu cel al detinutilor.

- In multe cazuri, salariile din sistemul public le depasesc pe cele din mediul privat pentru specializari ori calificari identice. Si de multe ori, la privat se munceste mult mai mult, chiar daca salariul e mai mic. După aplicarea noii legi a salarizării, unor bugetari li s-au mărit salariile…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii.

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat joi ca salariile medicilor nu vor scadea, ci vor creste, ajungand chiar la peste 4.000 de euro brut pentru medicii legisti. Pitea a precizat ca 3% din angajatii din subordinea ministerului au probleme, „dar nu probleme mari”, astfel ca salariile consilierilor…

- Un angajator care a marit cu 20% salariul unui IT-st care castiga 10.000 de lei brut in 2017 va primi de la stat o deducere lunara in valoare de 550 de lei. Un angajator care a majorat cu 28% salariul brut al IT-stului care castiga 10.000 de lei brut anul trecut va primi o deducere de doar 30 de…

- Daca in presa au aparut informatii potrivit carora revolutia fiscala aplicata de social-democrati scade salariile a mii, poate chiar zeci de mii de oameni, nu este insa si cazul presedintelui statului sau a parlamentarilor.Citeste si: Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona…

- Aplicarea legii salarizarii nu prevede scaderi de salarii pentru politisti, in cazul lor fiind vorba doar despre un spor care nu era permanent si si-a incetat aplicabilitatea in decembrie anul trecut, susține ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu. Potrivit acesteia, sindicatele politistilor „care se…

- In cadrul ședinței comune a Parlametului și Guvernului, premierul Pavel Filip a declarat ca in aceasta sesiune și-a propus sa reușeasca sa aprobe legea bugetului pentru anul 2019."Cand am facut bilanțurile, ne-am axat pe doua dimensiuni importante.

- Platești ca sa muncești. In aceasta situație dramatica se vor trezi, la jumatatea lunii, atunci cand ar trebui sa incaseze salariul pentru munca depusa, toți angajații din Educație care sunt incadrați cu un sfert de norma. Pe acești oameni, majoritatea personal nedidactic, modificarea Codului Fiscal…

- Anul nu incepe deloc cu vesti bune pentru romanii ce lucreaza in sectorul privat. Astfel, conform ultimelor estimari peste doua milioane de romani vor avea salariile mai mici. Aceasta veste a fost data de catre Dumitru Costin, cel ce conduce Blocul National Sindical. Acesta afirma ca in cazul acestor…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad de la 1 ianuarie cu aproape 7%, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme.Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a venit cu clarificari cu privire la noile modificari salariale. ”Președintele Romaniei va avea salariul taiat pe legea salarizarii, la fel și miniștri, alți demnitari și directori de instituții cu salarii foarte mari. (...) Noi am vrut sa creștem salariile mici,…

- "Este vorba despre 3- dintre bugetari, acei bugetari de lux pe care nu ma asteptam sa-i planga presedintele Romaniei, sa fiu sincera. In momentul in care vorbim despre directori de institutii diferite, dar care sunt totusi institutii ale statului si unul are salariu de 2700 de lei, iar altul de 12000…

- Liderul social democrat Liviu Dragnea a declarat, luni, in cadrul unei emisiuni TV, ca pensiile și salarii vor crește in ritmul in care PSD s-a angajat in programul de guvernare. „Proiectul legii pensiilor a fost finalizat in draft. In 2018 trebuie sa finalizam aceasta lege, care va fi mai complicata…

- Cadrele medicale de la Centrul de Screening Neonatal din Cluj nu si-au mai primit salariile din luna noiembrie, din cauza unor probleme generate de schimbarile operate in Codul Fiscal. Chiar si asa, medicul si cele doua asistente se prezinta zilnic la munca, pentru ca pacientii sa nu aiba de suferit.

- Populatia va plati cel mult 10 taxe, iar companiile maximum 40 din 2019; TVA scade la 18%, salariul minim net creste si punctul de pensie creste cu 60% conform datelor noului Program de guvernare 2018-2020

- Angajații vor restanțele salariale pe care le mai au de primit. Este vorba despre salariul integral pe luna decembrie, iar in 25 ianuarie, angajații ar trebui sa primeasca avansul pe luna in curs. Au probleme cu salariile și personalul de bord și cel TESA. Angajații cer ca pana in 24 ianuarie…

- TICHETE DE VACANTA 2018 pentru profesori. Anuntul facut de ministrul Educatiei Ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat, in direct la ##romaniatv, ca vineri s-au platit salariile aferente lunii decembrie pentru toti profesorii din Romania, in cuantum total de peste un miliard de lei. „Am luat salariile…

- Forța de munca specializata și salariile mici au reprezentant, ani buni, un mare avantaj competiv al Romaniei. De ceva timp, paradigma s-a schimbat. Salariile au inceput sa creasca, iar de pe bancile școlilor nu prea au mai ieșit specialiști. In plus, din ce in ce mai mulți romani, mai ales cei cu spirit…

- Dintre cei peste 28.000 de politisti care vor beneficia de majorarea sporului pentru risc si suprasolicitare neuro-psihica fac parte, spre exemplu, politistii de la actiuni speciale si politistii cu atributii pentru cercetarea la fata locului: judiciaristi, criminalisti, pirotehnisti, conductori…