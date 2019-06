Dancila, sageti catre Ponta: “nu vreau sa repet ce au facut altii”

Stiri pe aceeasi tema

- ''Am demarat negocierile cu toate forțele politice reprezentate in Parlament. Moțiunea de cenzura nu este despre investirea unui nou Guvern, ci despre caderea Guvernului. Nu am discutat in negocierile pe care le-am avut cu Pro Romania despre formule de guvernare. Am discutat despre susținerea moțiunii…

- Firea a declarat marti, la finalul sedintei Biroului Permanent National al PSD, ca mai multi colegi i-au cerut sa renunte la demisiile pe care le-a semnat in luna noiembrie a anului trecut. "Mai multi colegi mi-au spus ca, data fiind situatia actuala, ar trebui sa analizez si sa renunt la ceea ce…

- Fostul primar al Comunei Meteș Traian Nicolae Ursaleș face un apel la toți cei care il susțin, sa voteze cea mai buna echipa pentru Romania, sa voteze Pro Romania. “ Pro Roamania are de departe cea mai buna echipa, are pe lista 3 foști premieri: Ponta, Tudose si Leanca, și mai ales omul care a adus…

- Fostul prim-ministru si liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca viața l-a invațat sa nu aiba incredere ”in cei cu mustața, care spun ca te iubesc”. El susține ca Viorica Dancila va avea soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. ”Viața m-a invațat sa n-am incredere in aștia cu mustața, care spun…

- Fostul ministru Elena Udrea afirma, intr-o postare pe Facebook, ca nu ar mira-o daca Viorica Dancila ar trece la Pro Romania, argumentand ca, odata cu femeile sustinute de Liviu Dragnea in functii publice, „a cazut si povestea ca femeile ar fi mai loiale si mai devotate decat barbatii”, transmite News.ro.…

- Traian Basescu a declarat, vineri, la Digi 24, ca Klaus Iohannis nu are adversari in momentul de fata in cursa pentru alegerile prezidentiale, fostul sef al statului spunand ca nici Calin Popescu Tariceanu, nici Dacian Ciolos, nici Liviu Dragnea nu il pot invinge pe actualul presedinte. "Dupa…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a facut dezvaluiri „explozive”, luni seara, la Realitatea Tv. El a susținut ca Liviu Dragnea a facut o cerere de viza pentru SUA pentru a pleca impreuna cu premierul Dancila la Conferinta Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), asta deși liderul…

- Comisarul european Corina Crețu a relatat vineri, intr-un interviu acordat ȘTIRIPESURSE.RO, o discuție cu Liviu Dragnea și Viorica Dancila pe tema plecarii din PSD la Pro Romania.„Eu cred ca suntem oameni civilizati si fiecare avem dreptul sa facem alegerile pe care ni le dorim in viata personaa.…