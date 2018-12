Stiri pe aceeasi tema

- ”Sa fim romani uniti” si ”sa fim mandri ca suntem romani”, sunt mesajele premierului Dancila, spunand ca sunt o suta de motive pentru unitate si mandrie. Ea a spus ca adreseaza ”un mesaj de pace si unitate” tuturor romanilor. ”Eu cred in consens, in echilibru si in coperare. vedem cu…

- Premierul Viorica Dancila a subliniat, luni, ca fiecare persoana are dreptul sa protesteze, dar Ziua Nationala este una care trebuie sa uneasca si nu sa dezbine. "Cred ca, macar acum, cand se apropie Ziua Nationala, ar trebui sa dam dovada de mai multa unitate. Este o zi importanta pentru…

- UNPR a organizat vineri, 23 noiembrie, la Monumentul eroilor militari cazuti la datorie in teatrele de operatii si pe teritoriul national, din Parcul Tineretului, un eveniment de marcare a centenarului Marii Uniri. Cu aceasta ocazie, presedintele fondator al UNPR, Gabriel Oprea, a facut apel la unitate…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, ca exista o convergenta intre criticile de la nivel european la adresa Romaniei si luarile de pozitie ale presedintelui Klaus Iohannis, dar si ale altor lideri politici romani, care vor cu disperare sa plece Guvernul PSD-ALDE. „As fi vrut sa nu vad,…

- Premierul Viorica Dancila a început, sâmbata, o vizita oficiala în zona Golfului, la Muscat, în Sultanatul Oman, respectiv la Doha, în Statul Qatar, potrivit unui comunicat al Guvernului.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca Romania trebuie sa ia exemplul celorlalte state membre ale UE privind existenta unui consens pe perioada Presedintiei Consiliului UE, subliniind ca disputele politice trebuie puse pe loc secund. Dancila a adaugat ca este convinsa ca si presedintele…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca ii va transmite miercuri prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, raspunsurile la cele 18 intrebari adresate, mentionand ca a dat raspunsuri "aplicate, pliate pe realitatea existenta". "Am raspuns la toate cele 18 puncte pe care le-a…

- Premierul Viorica Dancila declarat marți, la un eveniment de comemorare a victimelor Holocaustului, ca fiecare persoana are obligația morala sa combata manifestarile antisemite și xenofobe și ca moștenirea lasata de supraviețuitorii Holocaustului trebuie transmisa fiecarei generații.„Comemoram…