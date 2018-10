Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca s-au incheiat procedurile in ceea ce priveste contractul intre Ministerul Apararii Nationale si Avioane Craiova referitor la modernizarea a 20 de avioane IAR 99 aflate in dotarea Fortelor Aeriene Romane la standardul "Super Soim". "In acest an, cand se sarbatoresc trei decenii de la initierea proiectului IAR 99, un proiect de conceptie romaneasca, vreau sa dau o veste buna. S-au incheiat procedurile in ceea ce priveste contractul intre Ministerul Apararii Nationale si Avioane Craiova referitor la modernizarea a 20 de avioane IAR 99 aflate in dotarea…