Dancila s-a intalnit cu Timmermans. Comisia Europeana spera sa vada curand rezultate concrete referitoare la MCV

- Viorica Dancila face astazi o vizita de lucru la Bruxelles. Premierul are programata o intrevedere cu prim-vicepresedintele CE Frans Timmermans. De asemenea, Dancila va participa la Summit-ul Social Tripartit. Frans Timmermans a fost saptamana trecuta, luni, la Bucuresti, avand discutii…

- Opacitatea Guvernului roman fata de criticile institutiilor europene nu mai e o surpriza pentru europarlamentarii straini, dar felul in care premierul roman a descris coruptia de la Bucuresti a provocat stupoare: "o maniera diferita cultural de a multumi cuiva". Frank Engel, europarlamentar…

- Premierul Viorica Dancila si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au avut luni, la Palatul Victoria, o intalnire in cadrul careia au discutat despre colaborarea dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, potrivit unui comunicat remis de Executiv. "Discutiile…

- Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, precizeaza ca "exista procedura de infringement, exista optiunea nucleara" in contextul in care Guvernul a adoptat in sedinta de marti o ordonanta de urgenta care modifica Legile Justitiei. "Vom folosi cu mare atentie instrumentele…

- Autoritatile au facut un apel la populatie sa nu mai sune la numarul unic de urgenta 112 pentru a reclama copaci cazuti, precizand ca liniile ar trebui sa fie folosite doar pentru urgente sau pentru situatii in care exista victime. Sute de apeluri au avut loc, incepand de vineri noaptea. "Sistemul…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) va organiza vineri, intre 08:30 si 10:30, un protest in fata Reprezentantei Comisiei Europene de la Bucuresti pentru stoparea adoptarii Pachetului Mobilitate 1. Potrivit unui comunicat al UNTRR, acest protest, care va coincide…

- USR propune masuri economice alternative la cele adoptate in ultima sedinta de guvern inainte de Craciun a Cabinetului Dancila. "4 masuri economice care pot aduce bugetului Romaniei peste 8 miliarde de euro. Doar prin anularea pensiilor speciale si a cumulului pensie-salariu la stat se castiga…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a tras vineri, la Bucuresti, un semnal de alarma in ce priveste potentialele efecte pe care le-ar avea, in cazul in care va fi adoptata, ordonanta de urgenta cu noi taxe si masuri financiare anuntata de ministrul de Finante Eugen Teodorovici. Amintim ca…