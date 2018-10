Premierul Viorica Dancila s-a intalnit marti cu prim-ministrul Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, si cu presedintele Autoritatii Maritime a orasului Dubai, Sultan Ahmed Bin Sulayem, in vizita oficiala pe care o desfasoara premierul zilele acestea in Emirate. Oficialii au discutat despre parteneriatele dintre Romania si Emirate in diverse domenii, despre cooperare economica si despre noi oportunitati de afaceri si proiecte...