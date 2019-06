Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a afirmat vineri ca alegerile prezidentiale reprezinta o prioritate pentru social-democrati, ea adaugand ca se vor face sondaje pentru toti social-democratii care vor dori sa participe la scrutinul prezidential, iar cel ales va fi validat intr-un congres…

- Președintele interimar al PSD Viorica Dancila și liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu se vor reuni in cateva ore intr-o ședința a coaliției, informeaza Antena3. Intalnirea de azi vine dupa ce Dancila a anunțat ca in sondajele interne PSD pentru desemnarea prezidențiabilului va fi testat și un candidat…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a declarat joi ca pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale se va face un alt congres, probabil la finalul lunii iulie, iar cei care doresc...

- Presedintele CNMR, Alexandru Cumpanasu, a postat pe pagina de Facebook un 'gand pentru PSD și o consultanța gratuita'.Vezi și: Liviu Dragnea e pazit 24 de ore din 24 pentru ca intra in categoria deținuților vulnerabili: 'Vine unul cu un cuțit și il baga in el. Ce faci atunci?' ''Un…

- Liviu Dragnea a fost huiduit dupa ce a plecat de la sediul PSD duminica seara, la o ora dupa inchiderea urnelor. Președintele PSD a precizat ca pleaca sa se intalneasca cu Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, alaturi de care formeaza coaliția guvernamentala. Liderul social-democrat a plecat dupa ora…

- ”A spus foarte multe lucruri dl Virgil Guran, dar pe mine ma deranjeaza un lucru și la care merita o replica. Spune ca noi am vorbit doar despre justiție in acești doi ani. Uitați-va in spațiul public. In fiecare zi iese Klaus Iohannis și vorbește doar despre justiție. Nu știu pe cați dintre noi…

- "Imi doresc sa aveți incredere și imi doresc ca impreuna sa mergem la guvernare pana-n 2020, iar in primul rand in 2019 sa caștigam alegerile europarlamentare si sa avem președintele Romaniei un președinte PSD", le-a spus Viorica Dancila social-democratilor prezenta la intrunirea PSD de la Botosani. …

- Liviu Dragnea a anuntat, joi seara, la Antena 3, ca PSD trimite la consultarile de la Cotroceni o delegatie formata din trei persoane. Liderul PSD a dezvaluit doar unul dintre cele trei nume: deputatul Eugen Nicolicea. "Nicolicea si inca doua persoane. La ora 9 o sa primeasca faxul domnul…