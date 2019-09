Premierul Viorica Dancila a afirmat, sambata, ca Rovana Plumb, pe care a propus-o pentru un post de comisar european din partea Romaniei, are in continuare sustinerea sa neconditionata.



"Tot ceea ce s-a intamplat in ultimele zile - atat la votul din Parlamentul European, dar mai ales reactiile celor din tara - nu ma face sa am mai putina incredere sau apreciere pentru Rovana Plumb, dimpotriva. Rovana are, in continuare, sustinerea mea neconditionata", a scris Dancila pe Facebook.



Premierul a adaugat ca o cunoaste de multi ani pe Rovana Plumb si stie ca aceasta si-ar exercita…