Stiri pe aceeasi tema

- Romania sustine drumul european al Serbiei, a declarat sambata, la Belgrad, premierul Viorica Dancila, care a anuntat ca l-a invitat pe presedintele sarb Aleksandar Vucic in vizita la Bucuresti, in timpul...

- Romania sustine drumul european al Serbiei, a declarat sambata, la Belgrad, premierul Viorica Dancila, care a anuntat ca l-a invitat pe presedintele sarb Aleksandar Vucic in vizita la Bucuresti, in timpul presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, potrivit Agerpres. Premierul Viorica…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va participa, sambata, la Belgrad, la reuniunea la nivel inalt in format cvadrilateral Romania-Bulgaria- Serbia- Grecia. Potrivit programului anuntat de Executiv, dupa sosirea la sediul presedintiei Serbiei, unde cei trei premieri vor fi intampinati de catre presedintele…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat joi ca in perioada 21-22 decembrie va fi prezenta in Belgrad pentru cea de-a șasea reuniune la nivel inalt intre Romania, Bulgaria, Grecia și Serbia, gazuita de președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, unde vor participa mi niștrii din cele patru state, relateaza…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Constantin-Bogdan Matei, aduna informatii referitoare la posibilitatea ca Romania sa organizeze Campionatul Mondial de fotbal din 2030. Spune ca discuta periodic cu Gica Popescu si Cristi Balaj pentru a intelege mai bine ce inseamna un astfel de eveniment, scrie…

- Razvan Burleanu a reacționat dupa ce primul-ministru Greciei, Alexis Tsipras, a propus ca Romania, Bulgaria, Serbia și Grecia sa organizeze Campionatul Mondial din 2030. (Detalii AICI) Razvan Burleanu, președintele FRF, a dezvaluit ca nu crede ca Romania ar putea organiza turneul final din 2030 din…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, ne da o veste grozava: Pe data de 22 noiembrie 2017, cand am preluat președinția euroregiunii DKMT, am declarat ca voi ‘milita’ pe langa autoritațile de la București pentru reluarea discuțiilor in vederea realizarii acestei autostrazi. Iata ca astazi…

- Romania, Bulgaria, Grecia și Serbia ar putea candida impreuna pentru organizarea Campionatului Mondial 2030, a anunțat vineri, la Varna, Varna, Boyko Borisov, premierul Bulgariei."Eu cred ca propunerea domnului Tsipras sa candidam cele 4 țari sa candidam impreuna la Campionatul Mondial de fotbal, ...