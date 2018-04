Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, vineri, in cadrul unei reuniuni a Comitetului interministerial pentru pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, ca stam foarte bine la acest capitol. In cadrul intalnirii a fost adoptat calendarul reuniunilor informale…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat ieri la dineul oferit cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii de Michele Ramis, ambasador al Republicii Franceze in Romania. La eveniment, premierul a vorbit despre masurile guvernamentale de promovare a egalitații de șanse intre femei și barbați, legislația…

- Cel puțin 19 persoane au murit și alte 20 au fost ranite dupa ceun un autobuz a cazut de pe o stanca, marți seara, in Filipine, scrie Time. Autobuzul de pasageri se indrepta spre Manila, cand s-a prabușit intr-o prapastie adanca de peste 15 metri in provincia Occidental Mindoro. Șoferul a fost printre…

- Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. Asta este concluzia anchetatorilor, dupa primele cercetari. Jurnalistul a fost gasit mort in locuința sa, dupa mai bine de 12 ore de la deces. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani Cine a fost Andrei…

- "Categoric nu. Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern cu (...) nivelul bugetelor locale. Nu am fost niciodata de acord si nu o sa fiu in continuare sa sustin modificarea unui act normativ, o lege de exemplu, care sa mareasca impozitele si taxele locale. Eu nu sustin asa ceva si…

- Vedeta Antenei 3, Mircea Badea, se afla in centrul unui scandal imens. Acesta a fost citat la Poliție pentru data de 20 martie, pentru a aduce clarificari in cazul jignirilor aduse polițiștilor, dupa cazul polițistului pedofil. Polițiștii s-au sesizat dupa o serie de mesaje postate de Mircea Badea…

- Conform sursei citate, cei doi oficiali au exprimat satisfactia pentru relatia bilaterala "excelenta", confirmata de Parteneriatul strategic. O atentie deosebita a fost acordata diversificarii relatiilor economice, valoarea schimburilor comerciale romano - spaniole ajungand in 2017 la un nivel record…

- Coloane de TIR-uri așteapta in vamile din vestul țarii pentru a putea ieși din Romania. Cele mai aglomerate puncte de trecere ale frontierei sunt cele din Borș, Varșand și Nadlac II. Coloane de TIR-uri așteapta sa iasa din țara la graințele din vest. Aglomerațiile sunt cauzate de controalele suplimentare…

- „Sa va lamureasca Traian Basescu. Eu n-am inteles asta din discursul meu, dar daca el a tradus asa...”, a declarat Liviu Dragnea la finalul sedintei informale a BPN, referitor la declaratiile lui Traian Basescu potrivit carora PSD il sustine pe presedintele Klaus Iohannis pentru preluarea presedintiei…

- Managerul lui Chelsea, Antonio Conte ar putea continua si in sezonul viitor pe banca englezilor, chiar daca va termina in afara primelor paatru locuri, anunta The Sun. Roman Abramovici are insa o singura dorinta: italianul sa nu se mai planga de lipsa transferurilor. Chelsea a picat pe locul…

- Un tragic eveniment a avut loc, in acesta noapte, in orasul Urlati, judetul Prahova. Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova, a declarat pentru ZIUA de Constanta, ca in urma cu putin timp s a declansat, din cauze necunoscute, un incendiu la o casa particulara, situata pe strada 30 Decembrie.Pentru…

- Sute de autocamioane s-au adunat, luni, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pe autostrada, coloana depașind zece kilometri. Șoferii au claxonat in semn de protest, nemulțumiți ca așteapta șapte-opt ore controlul documentelor la intrarea in Ungaria. Șoferii de camioane sunt suparați ca au avut…

- Razboi total in justitia din Romania. Tudorel Toader a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, iar acum lumea s-a impartit in doua tabere. Presedintele Klaus Iohannis a dat un semnal clar. Nu va marsa la propunerea de revocare.Citeste si: RCS & RDS și TELEKOM puși la zid: Un cunoscut…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, considera ca politia magistraturii in Romania trebuie facuta de catre magistrati, relateaza Agerpres.Timmermans, aflat joi in vizita in Romania, a fost intrebat intr o conferinta de presa despre raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader,…

- Modalitațile de intensificare a cooperarii la nivel local dintre Republica Moldova și Romania au fost discutate astazi, in cadrul Forumului Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, la care au participat prim-ministrul Pavel Filip și premierul Romaniei, Viorica Dancila.

- CHIȘINAU, 27 feb — Sputnik, C.S. Compania româneasca de transport a gazelor naturale „Transgaz" a câștigat licitația pentru privatizarea companiei ”Vestmoldtransgaz”, care gestioneaza conducta Iași-Ungheni pe teritoriul Moldovei. Anunțul a fost facut…

- Gigle Stirbu, vicepresedinte al PNL, critica decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) in cazul premierului Viorica Dancila. Stirbu considera ca, dupa ce i-a scutit de amenda atat pe fostul premier Mihai Tudose cat si pe actualul prim-ministru, CNCD a devenit “institutie de…

- Prim ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Chisinau, in data de 27 februarie, insotita de o delegatie de membri ai Guvernului Romaniei, anunta Biroul de Presa al Guvernului.Reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor…

- Viorica Dancila, premierul Romaniei a declarat, duminica, la Romania TV ca legea trebuie respectata de orice cetațean, indiferent de statut. De asemenea, premierul susține ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis este cel care poate decide in ceea ce privește demiterea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

- A fost prima intalnire a premierului cu familia Regala, de la investirea guvernului condus de Viorica Dancila. Au fost discutate subiecte privind activitatea publica a Familiei Regale in vederea promovarii și susținerii Președinției Romaniei a Consiliul Uniunii Europene din ianuarie-iunie…

- Comunicatul Guvernului a omis acest aspect In timpul discuției pe care Donald Tusk a avut-o la Bruxelles, pe 20 februarie, cu premierul Viorica Dancila, oficialul european a fost cel care a ridicat problema justiției. „Pot confirma ca problema domniei legii și a luptei impotriva corupției a fost adusa…

- Intrebat in conferinta de presa de la finalul intrevederii care au fost concret discutiile cu premierul Viorica Dancila in ceea ce priveste Justitia si statul de drept din Romania si care au fost asigurarile din partea prim-ministrului roman ca nu vor exista derapaje tocmai pentru ca MCV sa fie ridicat…

- Presedintele Asociatiei Autism Europa Bistrita, Ana Dragu, critica, intr-o postare pe Facebook afirmatia premierului Viorica Dancila, care i-a catalogat drept “autisti” pe cei care “dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul”, Dragu afirmand ca postarea sa poate fi consideara o sesizare catre…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind conducerea institutiei.

- Dan a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune Romania TV, ca mesajul transmis in spatiul public este "iresponsabil" si a aparut "din dorinta de manipulare". Mesaj iresponsabil "Este un mesaj iresponsabil, pentru ca Politia trebuie sa ramana o institutie serioasa, o institutie…

- Ministerul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a infirmat, duminica, informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 8,00- 16,00. Dan a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune Romania TV, ca mesajul transmis in spatiul public…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters. Cei doi - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate…

- Ovidiu Raețchi, președintele Comisiei de Aparare a PNL, atrage atenția ca modificarea legislației in privința ordinului de protecție și prevenirea violenței in familie risca sa nu aduca nicio imbunatațire, daca Poliția nu este ajutata, in mod real, cu posturi și fonduri.Citeste si: Un jurnalist…

- Liberalul a declarat ca "vestea buna este ca avem o susținere puternica din partea oficialului". "Astazi am avut privilegiul, intr-o audiența privata, sa discut cu secretarul general al OCDE, Angel Gurria, despre aderarea Romaniei la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economica,…

- Al treilea guvern PSD ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 a fost investit fara emotii. Ministrii cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim ministru in Romania, au fost audiati in comisiile Parlamentului, apoi a fost convocat plenul reunit pentru investirea Guvernului. In discursul…

- Una dintre prioritatile Guvernului o constituie dezvoltarea si extinderea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA in mai multe domenii, inclusiv pe componenta protejarii si promovarii drepturilor omului si combaterii traficului de fiinte umane, se arata in mesajul transmis de premierul Viorica…

- Viorica Dancila a anuntat in plenul Parlamentului ca saptamana aceasta Executivul va renunta la formularul 600. Viorica Dancila, prim ministrul desemnat, a declarat in plenul Parlamentului ca in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. Viitorul sef al Executivului…

- Parlamentul s-a reunit, luni, pentru investirea Cabinetului Viorica Dancila. Ministrii desemnati au fost audiati in comisiile parlamentare de specialitate, primind aviz favorabil. Viorica Dancila a prezentat programul de guvernare si lista Executivului, declarand ca nu va introduce in mandatul sau…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, luni, in plenul Parlamentului, ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua, iar in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. „Am in vedere maxim 50 de taxe, cu aplicare generala, si asta cat mai curand posibil”, a mai spus premierul desemnat.…

- Noul Executiv va guverna "cu mandrie si respect" pentru romani, a afirmat premierul desemnat Viorica Dancila, luni, in plenul Parlamentului. "Reprezint alaturi de colegii mei propusi (...) vointa politica a coalitiei majoritare (...) Astazi veti vota nu persoane, ci dorinta cetatenilor Romaniei…

- Guvernul propus de Coaliția PSD-ALDE și care va fi condus de prim-ministrul desemnat, Viorica Dancila, a venit și cu un Program de guvernare nou. Așa cum era de așteptat sunt modificari fața de cel al Guvernului Tudose și Guvernul Grindeanu. STIRIPESURSE.RO va prezinta principalele prevederi ale…

- Șeful PMP, ex-președintele Traian Basescu, acuza PSD ca a propulsat persoane cu probleme penale și un ”analfabet” in noul Executiv condus de Viorica Dancila. ”Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns lui Dragnea.…

- USR considera ca noul guvern nu este compus din oameni supuși lui Liviu Dragnea iar numirile sunt o “bataie de joc” la adresa Romaniei. USR considera ca numirile in actualul guvern reprezinta o bataie de joc la adresa Romaniei. “Numirile din actualul guvern sunt o bataie de joc fara precedent in istoria…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Jandarmul Serban Raducu, care a fost filmat cand lovea un protestatar sambata seara, in Piata Universitatii, isi va continua activitatea pana cand i se va demonstra vinovatia, a declarat seful Jandarmeriei Romane: “Va asigur ca Jandarmeria va analiza imaginile si va lua

- ALDE are mai putine convingeri si mai multe asteptari de la premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat joi purtatorul de cuvânt al partidului, Varujan Vosganian. "Un om politic, în ziua de azi, ajunge sa fie important nu prin ceea ce s-a facut cunoscut, ci uneori prin…

- Fostul premier și președinte al PSD – l-am numit pe Adrian Nastase – analizeaza, pe blog, atat recentele disensiuni din principalul partid de guvernamant, cat și nominalizarea noului premier, Viorica Dancila. Nastase susține ca, pe fundalul tensiunilor Dragnea-Tudose, ”prietenii” PSD și-ar fi dorit…

- Tudor de la Fly Project, urmarit de DIICOT pe contul de socializare. Artistul a postat un mesaj amuzant pe contul de Facebook, unde le-a marturisit fanilor, ce a pațit. Tudor Ionescu a primit o notificare pe o retea de socializare conform careia „Diicot Oficial” ii urmareste activitatea. Prietenii virtuali…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri seara ca mai da o sansa PSD si o nominalizeaza pe Viorica Dancila pentru postul de premier, decizie care a starnit critici din partea opozitiei. USR arata ca este regretabil ca presedintele Klaus Iohannis a ratat sansa de a limita dezastrul produs de PSD,…

- Presa internationala scrie, miercuri, despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la postul de prim-ministru, mentionând ca România va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an. “România va…

- Președintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea facuta de PSD pentru postul de prim-ministru. De astazi, Romania are primul premier femeie din istoria sa, dupa ce seful statului a fost de-acord cu propunerea inaintata de PSD, respectiv Viorica Dancila. „Argumentul cel mai puternic este aritmetica…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultari in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- Cazul polițistului pedofil a deschis un adevarat razboi politic. Dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan i-a propus premierului sa-l demita pe șeful Poliției Romane a inceput scandalul. Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful poliției și ar forța demiterea lui Carmen Dan.Citește și: Dezvaluire…

- Supraincalzirea unei baterii de iPhone 6S Plus a dus la ranirea unui angajat si la evacuarea a 50 de clienti dintr un magazin Apple situat in Zurich, informeaza Romania TV.Politia din Zurich a transmis ca incidentul a avut loc in timp ce angajatul indeparta bateria, aceasta supraincalzindu se si provocandu…