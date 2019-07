Stiri pe aceeasi tema

- Premierul l-a felicitat pe David-Maria Sassoli pentru desemnarea sa in aceasta functie si a transmis multumiri Parlamentului European pentru stransa cooperare avuta pe durata mandatului Presedintiei romane a Consiliului UE. Totodata, a exprimat convingerea ca si in noua legislatura cooperarea interinstitutionala…

- Prin exercitarea Presedintiei la Consiliul UE, autoritatile de la Bucuresti au dovedit capacitatea Romaniei de a contribui la valoarea adaugata a Uniunii Europene, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila la Strasbourg, marti, in interventia sa din plenul Parlamentului European. ‘A fost important sa…

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE a fost un succes, aceasta derulandu-se intr-un context complex si dinamic, marcat de alegerile europene, dar si de evolutiile legate de Brexit, a declarat miercuri premierul...

- Interviu cu reprezentantul permanent al Romaniei la Uniunea Europeana Foto: Arhiva. Reporter: Doamna ambasador Luminița Odobescu, România este la final de mandat al președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, primul mandat pentru țara noastra. A fost o provocare pentru…

- Consiliului Afaceri Generale a adoptat, marti, sub mandatul Presedintiei romane a Consiliului UE, Concluziile privind extinderea si procesul de stabilizare si asociere. "In cadrul ultimei reuniuni a Consiliului Afaceri Generale sub mandatul Romaniei de Presedintie a Consiliului UE, prezidata…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat astazi, 18 iunie 2019, la deschiderea conferinței internationale „Perspectiva unei viitoare strategii privind prevenirea și lupta impotriva antisemitismului, rasismului, xenofobiei, radicalizarii și discursului de ura”.Conferinta, organizata in cooperare…

- Ce a vorbit premierul Dancila cu Sanctitatea Sa Papa Francisc. Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 31 mai, o audiența privata cu Sanctitatea Sa Papa Francisc, aflat intr-o vizita de stat și o calatorie apostolica in Romania, transmit reprezentanții Guvernului. Șeful Executivului a mulțumit…

- Alegerile din 26 mai sunt deosebit de importante atat pentru Romania cat și pentru Uniunea Europeana. Urmatorul mandat al Parlamentului European este cel in care se vor pune bazele unei noi Uniuni Europene,in care se vor lua in calcul schimbari majore, precum Brexit-ul, care ii va influența mult și…