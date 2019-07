Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a afirmat marti, dupa demisia ministrului de Interne si la finalul sedintei CSAT, ca vor mai urma si alte demiteri si ca cei care au gresit in cazul tragediei de la Caracal vor fi „pedepsiti drastic”. Premierul a comis si o noua gafa in discurs, afirmand ca „vom avea incredere…

- Ca recunoastere a Zilei Mondiale impotriva Traficului de Persoane, 30 iulie, Ambasada Statelor Unite ale Americii condamna traficul de persoane in toate formele sale. SUA se angajeaza sa lucreze cu romanii pentru a elimina traficul de fiinte umane.„Indemnam ferm toate guvernele sa combata…

- Seful diplomatiei de la Budapesta a sustinut ca in Marea Mediterana are loc o operatiune de trafic de persoane "organizata international", cu sprijin politic.Intr-o pauza a unei reuniuni a ministrilor de externe europeni, Szijjarto a declarat ziaristilor ungari ca "Bruxellesul si anumite…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca in ședința de Guvern, de miercuri, va fi adoptata OUG pentru transportul alternativ de persoane. Proiectul a fost dezbatut mai multe luni de zile și a generat nemulțumiri din partea taximetriștilor.”Astazi adoptam proiectul de act normativ pentru transportul…

- Deputatul PNL Florin Roman a anunțat ca a depus la Senat, in procedura de urgența, un proiect de lege pentru modificarea Legii 286/2009 privind Codul penal care prevede ca pedofilii, violatorii, criminalii și corupții sa fie exceptați de la eliberarea condiționata."PNL propune masuri concrete…

- Premierul Viorica Dancila are un mesaj clar pentru protestatarii care au contestatat-o in turneul din aceste zile prin țara. "M-am dus in mijlocul lor si nu au ceva concret. Este modul lor de a intelege ca...

- Premierul Viorica Dancila vrea sa il sunte pe Klaus Iohannis pentru motivarea deciziei prin care au fost refuzate propunerile de miniștri, susține Romania TV. Decizia vine pentru ca PSD ar vrea sa stabileasca noua strategie privind remanierea guvernului. ”Președintele este obligat sa dea…