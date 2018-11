Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca respinge propunerea Finlandei, care a spus ca poate prelua Presedintia Consiliului UE in locul Romaniei, spunand ca tara noastra este pregatita si presedintele Klaus Iohannis stie acest lucru.

- Premierul Viorica Dancila a susținut marți ca Guvernul este pregatit pentru a prelua președinția Consiliului Uniunii Europene și i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa se abțina de la declarații care fac rau Romaniei. "Il rog pe domnul președinte sa nu mai iasa cu astfel de declarații, pentru ca…

- Premierul Viorica Dancila spune ca nu stie de ce ar dori presedintele Klaus Iohannis un pact national pe Justitie, dar adauga, in context, ca "este nevoie de echilibru si consens". Intrebata miercuri, la finalul sedintei Biroului Permanent National al PSD, daca formatiunea ar trebui sa…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a transmis președintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea la șefia DNA. Propunerea vine in pofida avizului negativ dat de CSM, care a acuzat rezistența redusa la stres, capacitate scazuta de analiza și sincope in raportarea la valori precum onestitate…

- UPDATE – ora 14:18 Prim-ministrul Viorica Dancila s-a intalnit marti, la Aeroportul Baneasa, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la plecarea acestuia de la Bucuresti, unde a participat la Summitul ‘Initiativei celor Trei Mari’. Intrevederea, desfasurata la salonul oficial al Aeroportului…

- „Avem noutați despre dezbaterea privind situația din Romania care va avea loc in Parlamentul European: dezbaterea in plen va avea loc in prima sesiune plenara din luna octombrie (1-4 octombrie). Parlamentul European va adopta o rezoluție despre situația din Romania in cea de-a doua sesiune plenara din…

- Liderii politici ai Parlamentului European au decis ca Romania va face obiectul unei rezoluții in luna octombrie. Votul va fi dat odata cu prezența in PE a președintelui Klaus Iohannis, așteptat pentru discursul cu privire la Starea Uniunii. Liderii grupurilor politice din Parlamentul European au decis…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a fost convocata de catre presedintele Klaus Iohannis pentru data de 4 septembrie, a anuntat Administratia Prezidentiala vineri, la trei zile dupa ce Guvernul i-a solicitat sefului statului convocarea CSAT in regim de urgenta pentru avizarea propunerilor…