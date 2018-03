Stiri pe aceeasi tema

- Sunt mai multe zone din tara afectate de inundatiile provocate de precipitatiile cazute in ultima perioada, dar si de topirea zapezii. Situatia este mai mult decat ingrijoratoare in doua judete. Locuitorii stau cu sufletul la gura, la gandul ca vor trebui sa plece din casele in care au agoniseala de-o…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca ministrul Carmen Dan a ajuns in zonele afectate de inundatii aflate la granita judetelor Covasna si Brasov, unde un elicoper "efectueaza un survol pentru monitorizarea in ansamblu a situatiei din zona respectiva".

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, joi dimineata, ca in judetul Covasna, in zona Baraolt, exista in continuare riscul de rupere a digului, desi apele sunt in scadere, si ca in localitatea Capeni s-a reusit cu greu evacuarea unei mici parti din populatie, foarte…

- Ordin de evacuare pentru 300 de persoane Inundatii. Foto: Arhiva/ Facebook. com/ISU Timiș. În judetul Covasna, autoritatile au dat ordin pentru evacuarea a 300 de persoane din localitatea Capeni, deoarece exista riscul ruperii digului de protectie, din cauza unei viituri pe râul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, joi, ca in zona Baraolt din judetul Covasna exista in continuare riscul de rupere a digului si ca in localitatea Capeni s-a reusit cu greu evacuarea unui numar mic de localnici, deoarece foarte multi refuza sa plece. "In zona…

- Ministrul Apelor, Ioan Denes, spune ca situatia din localitatea Capeni (Covasna), unde exista riscul de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe Olt, s-a "ameliorat", dar exista in continuare o portiune critica de aproximativ 30 de metri, iar acolo a fost suprainaltat digul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, se deplaseaza joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si va incerca sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele. Aceasta a spus la Antena 3 ca daca va fi nevoie va fi facuta o evacuare forțata.„Oamenii…

- Aproape o suta de pompieri, jandarmi si politisti au fost mobilizati in localitatea Capeni inca de miercuri seara, pentru evacuarea a trei sute de sateni, in conditiile in care exista riscul de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe Olt. "In zona Baraolt exista…

- Debitul Oltului a crescut foarte mult miercuri seara in zona localitatii Capeni din Covasna. Autoritațile au constatat ca apele vor depași inalțimea digului și au decis evacuarea oamenilor din casele care erau in pericol de a fi inundate.

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a ajuns in noaptea de miercuri spre joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si a incercat sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele. Acesta a inspectat digul de protectie, care,…

- Aproximativ 300 de persoane din 130 de locuinte din satul Capeni, judetul Covasna, vor fi evacuate, miercuri, din cauza probabilitatii crescute de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul râului Olt, în comuna Baraolt.

- 22.30 20 de persoane din Augustin s-au autoevacuat (șase familii) la rude. Inca nu se știe daca este cazul sa fie evacuate și alte persoane. 21.40 Probabilitate crescuta de rupere a digului de protecție care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel…

- Probabilitate crescuta de rupere a digului de protecție care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel local s-a dispus evacuarea preventiva a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuințe. „Facem un apel catre toți cetațenii din satul Capeni sa manifeste…

- Avertizare cod rosu de inundatii pentru judetele Covasna si Brasov a fost prelungita de catre hidrologi pana la ora 18.00, interval in care se pot inregistra cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol pe Raul Negru.Conform Institutului National de Hidrologie si…

- Hidrologii au emis, miercuri dimineata, o noua avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Buzau, astfel ca se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol in judetele Brasov, Covasna…

- Ploile și topirea zapezii au provocat inundații in peste 70 de localitați din țara. Situatia cea mai grava este in județele Harghita, Brasov, Covasna si Teleorman. Hidrologii au prelungit avertizarea Cod rosu de inundatii pentru judetele Brasov, Covasna si Buzau pana miercuri la pranz, in timp ce meteorologii…

- Paraul Cormos a depasit, in cursul zilei de marti, cota de pericol in zona Baraolt, unde au fost inundate mai multe terenuri agricole, iar cotele paraului Varghis si ale raului Olt sunt in crestere, a informat conducerea Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Covasna. Directorul institutiei, ing.…

- Echipajele Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna au intervenit marti seara pentru evacuarea apei din subsolurile mai multor case inundate in municipiul Sfantu Gheorghe. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius Tolvaj, inundatii au avut loc si in localitatea…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, o noua avertizare cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Harghita, Brasov si Mures, valabila pana miercuri la ora 12:00. In același timp, pana la orele 00.00, este in vigoare un cod roșu de inundații…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis cod portocaliu de inundații incepand din aceasta seara, de la ora 19:20, pana miercuri 02:00. Astfel, potrivit Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Buzau, de marți, ora 12.30, pana pe 14 martie 2018 ora 22.00, vor fi scurgeri…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, doua avertizari Cod portocaliu de inundatii pentru raul Olt, respectiv judetele Harghita, Covasna, Brasov si Sibiu,...

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare COD GALBEN de inundatii, valabila si pentru județele Cluj, Maramureș și Bistrița-Nasaud. Hidrologii au pus sub avertizare de COD PORTOCALIU de inundatii rauri din judetele Timis, Caras Severin, Mehedinti, Dolj si Gorj,…

