Dăncilă recunoaşte: Mi-a fost greu să înţeleg logica acuzaţiilor! "As fi vrut sa cred ca puteti da dovada de onestitate. Cereti onestitate, dar ati inserat in motiune lucruri pe care nu le avea. Mi-a fost greu sa inteleg logica acuzatiilor.Inteleg ca motiunea e un exercitiu democratic. E bine ca exista si il folositi. Dar ma asteptam sa il folositi cu seriozitate. E un text neserios. Ma asteptam sa aveti o minima consideratie fata de logica. Sa va respectati datoria pe care o aveti", a declarat premierul Viorica Dancila. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancil a declarat joi, in plenul reunit in care se dezbate și voteaza moțiunea de cenzura, ca nu ințelege acuzațiile pe care Opoziția i le aduce, mai ales atunci cand vine vorba despre reproșurile legate de remanierile din guvernele anterioare."Aș fi vrut sa cred ca puteți…

- "La ora actuala guvenrul se afla intr-un blocaj. Lucrul nu se intampla din cauza guvernului. Sunt doua portofolii extrem de importante care nu mai au titulari. Au plecat prin demisie. Ne confruntam cu un refuz nejustificat al presedintelui. Constitutia, dar si legea de organizare a guvernului, spun…

- Deputatul PNL Florin Roman ironizeaza confuzia facuta de Viorica Dancila intre Campia Libertarții și Alba„Ințeleg ca doamna Dancila vine la Alba Iulia cu membrii Guvernului. Oare vine la Blaj sau pe Campia Libertații de la... Alba Iulia, cum a spus acum cateva luni, pentru ca Viorica nu sta…

- "Nu sunt membru al Parlamentului Romaniei, nu am fost la Parlament, vorbesc cu domnul Liviu Dragnea, este presedintele PSD. Nu stiu acest lucru, ieri am avut o zi foarte plina, azi am avut o zi foarte plina la Guvern. Stiti cum este, fiecare dintre noi... sa luam in calcul ca fiecare om are probleme,…

- "Nu sunt membru al Parlamentului Romaniei, nu am fost la Parlament, vorbesc cu domnul Liviu Dragnea, este presedintele PSD. Nu stiu acest lucru, ieri am avut o zi foarte plina, azi am avut o zi foarte plina la Guvern. Stiti cum este, fiecare dintre noi... sa luam in calcul ca fiecare om are probleme,…

- Social-democratii l-au nomnalizat pe profesorul universitar Nicolae Hurduc, de la Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, pentru a prelua sefia Ministerului Cercetarii. “Asteptam sa vedem daca dl presedinte va fi de acord cu aceasta propunere”, a anuntat, in urma cu putin timp, premierul Viorica…

- „Solicitarea UDMR este inacceptabila. Este mai degraba centrata pe sfera politicului decat pe profesori. Eu nu pot sa pun in pericol stabilitatea Guvernului sau majoritatea parlamentara prin actiunile mele unilaterale. Prefer sa ma retrag atunci cand solicitarile depasesc o anumita limita - cea a constiintei…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca premierul Viorica Dancila va raspunde penal pentru ”ilegalitatea” din ordonanta de urgenta privind referendumul, intrucat a modificat definitia partidului parlamentar, impiedicand PMP sa aiba reprezentanti in sectiile de votare, scrie News.ro.”VVD va…