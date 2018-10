Dăncilă recidivează la capitolul gafe. A vorbit despre „deconcesionarea” traficului „Pentru dumneavoastra e important sa demaram acest proiect, iar cei 58 de kilometri aferenți tronsoanelor 1 si 2 sunt convinsa ca va duce la deconcesionarea... la ... mult așteptata a traficului in localitațile Bals si Slatina. Vorbea doamna ministru Olguța Vasilescu de o perioada mare de timp, 40-45 de minute pentru a traversa Balsul. Sunt convinsa ca acest drum expres in regim de autostrada va rezolva acest aspect, ca și multe alte aspecte legate de traficul din aceasta regiune”, a spus Dancila, aflata intr-o vizita la Fabrica de Avioane din Craiova. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, la Craiova, despre drumul expres in regim de autostrada Craiova - Pitesti, ca acesta va duce la „deconcesionarea" traficului in zona. Aceasta si-a continuat discursul fara sa se corecteze. „Pentru noi este important sa demaram acest proiect, iar cei 58 de kilometri…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, la Craiova, despre drumul expres in regim de autostrada Craiova - Pitești, ca acesta va duce la „deconcesionarea” traficului in zona. Aceasta și-a continuat discursul fara sa se corecteze.„Astazi au fost desemnate contractele pentru proiectare și…

- O noua gafa a premierului Romaniei, la Craiova. Viorica Dancila a vorbit despre „deconcesionarea” in loc de „descongestionarea traficului”, cand a anunțat despre realizarea drumului-expres in regim de autotrada Craiova- Pitești, tronsoanele 1 și 2. Pe langa aceasta aceasta greșeala, intr-o singura fraza…

- * Participare la festivitatea de deschidere a anului universitar la Facultatea de Medicina din cadrul UMF Craiova (10,00 - Craiova, Bvd. 1 Mai nr. 66, Sala Aula Magna a UMF Craiova) * Participare la ceremonia de deschidere a anului universitar la Universitatea din Craiova (11,00 - Craiova,…

- Actorul Cristian Iacob, noul jurat de la „Te cunosc de undeva!” și cel care pregatește concurenții celui de-al 13-lea sezon pe partea de actorie, este pasionat de gatit. “Eu sunt cel care gatește in casa. Cred ca o femeie nu trebuie sa stea in bucatarie. Soția mea intra totuși dar, eventual, ca sa faca…

- Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in aer, sambata, la Fratauții Vechi, județul Suceava, in timpul unor zboruri de antrenament, iar apoi s-au prabușit in afara pistei. Unul dintre piloți este inconștient, potrivit reprezentanților ISU Suceava.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU…

- Gigantul american Ford a dat publicitații rezultatele sale financiare pentru primul semestru din acest an. Iar veștile nu sunt deloc bune pentru operațiunile din Europa care includ și uzina din Romania. CEO-ul companiei, Jim Hackett, a declarat chiar ca americanii sunt „extrem de nemulțumiți de performanța…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca, din cauza unui accident rutier, circulatia este oprita pe DN 65 Slatina – Craiova, in orasul Bals, judetul Olt. In urma unei coliziuni frontale intre doua autoturisme, se efectueaza ...