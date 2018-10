Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Parlament, ca ii va transmite, miercuri, prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, raspunsurile "aplicate" la cele 18 puncte in domeniul justitiei, dupa care va avea cu acesta o discutie.

- "Am raspuns la toate cele 18 puncte pe care le-a ridicat domnul prim-vicepreședinte Frans Timmermans. Maine vor pleca catre Bruxelles și vom avea o discuție cu dumnealui dupa ce va vedea raspunsul detaliat pe fiecare obiectiv in parte", a spus Viorica Dancila. Prim-vicepresedintele CE, Frans…

- Premierul Viorica Dancila susține la intalnirile cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i s-a reiterat nevoia de unitate politica interna și o mai buna relație cu președintele Klaus Iohannis, in așa fel incat la Bruxelles,…

- V. Dancila: "Romania va tine cont de recomandarile Comisiei de la Venetia" Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. România nu se va abate de la drumul proeuropean, a dat asigurari în Parlamentul…

- Statul de drept din Romania, in dezbaterea Parlamentului European. Premierul Viorica Dancila a primit critici dure, miercuri, pe tema reformei din justitie, iar Comisia Europeana, prin vocea prim-vicepresedintelui Frans Timmermans, a transmis ca nu va ezita sa ia decizii dure in privinta tarii nostre,…

- Premierul Viorica Dancila, in plenul Parlamentului European Viorica Dancila. Foto: gov.ro. Dezbateri aprinse astazi în Parlamentul European privind respectarea statului de drept în România, cu zeci de eurodeputati care au vrut sa-si spuna parerea. Este un subiect cu…

- Premierul Viorica Dancila efectueaza, marti si miercuri, o vizita de lucru la Bruxelles, context in care va avea o serie de intrevederi cu reprezentanti ai grupurilor politice din Parlamentul European.

- Viorica Dancila anunța ca va merge in Parlamentul European, pentru a da explicații despre violențele de la protestul Diasporei dar considera ca ancheta trebuie sa stabileasca adevarul. In plus, prim-ministrul spune ca va discuta cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre eventualele…